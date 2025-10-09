Senzacija Monačana, za Đokovića pa že 80. polfinale

Monaški teniški igralec Valentin Vacherot je na turnirju serije masters v Šanghaju poskrbel za senzacijo. Kvalifikant, trenutno 204. igralec sveta, je v četrtfinalu po skoraj treh urah igre izločil desetopostavljenega Holgerja Runeja s 2:6, 7:6, 6:4 in se prvič v karieri uvrstil v polfinale turnirja serije Masters 1000. Že osemdesetič pa je to uspelo Novaku Đokoviću.

V polfinale se je prebil Novak Đoković. Foto: Reuters Kljub slabemu začetku je 26-letni Valentin Vacherot ostal zbran, v drugem nizu zdržal pritisk in nato v odločilnem delu izkoristil fizične težave Danca, ki se je boril s krči. Z zmago je postal drugi najnižje uvrščeni polfinalist v zgodovini turnirjev Masters 1000 (od leta 1990 dalje).

Ta uspeh mu je prinesel tudi preboj med sto najboljših igralcev na svetovni lestvici, saj je napredoval za kar 112 mest, na 92. mesto. "Ne morem verjeti. Prišel sem kot rezerva, nisem bil niti prepričan, da bom igral kvalifikacije. To je sanjsko. Skušal sem ne razmišljati o lestvici, a sem vedel, da mi zmaga prinaša uvrstitev med najboljših sto. Zdaj preprosto uživam v vsakem trenutku," je po veliki zmagi povedal Vacherot.