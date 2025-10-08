Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Sportal, STA

Sreda,
8. 10. 2025,
9.46

Osveženo pred

40 minut

Sreda, 8. 10. 2025, 9.46

40 minut

Teniški globus, 8. oktober

Coco Gauff zlahka prek prve ovire v Wuhanu

Avtorji:
Sportal, STA

Ameriški teniška igralka Coco Gauff je na turnirju v Wuhanu upravičila vlogo favoritinje in Japonko Moyuka Uchijima v prvem krogu premagala s 6:1: 6:0.

Šanghaj, masters 1000 (7,9 milijona evrov):

- osmina finala:
Arthur Rinderknech (Fra) - Jiri Lehečka (Češ/15) 6:3, 7:6 (5);

Wuhan, WTA 1000 (3,13 milijona evrov):

- 1. krog:
Ljudmila Samsonova (Rus/16) - Sofia Kenin (ZDA) 3:6, 6:3, 6:1;
Iva Jovic (ZDA) - Jessica Bouzas Maneiro (Špa) 6:4, 6:4;
Katerina Siniakova (Češ) - Maya Joint (Avs) 6:3, 6:1;
Jekaterina Aleksandrova (Rus/9) - Ann Li (ZDA) 7:6 (5), 6:2;
Jessica Pegula (ZDA/6) - Hailey Baptiste (ZDA) 6:4, 4:6, 7:6 (6);
Magdalena Frech (Pol) - Karolina Muchova (Češ/12) 7:6 (1), 4:1 - predaja;
Coco Gauff (ZDA/3) - Moyuka Uchijima (Jap) 6:1: 6:0;
Belinda Bencic (Švi/13) - Elise Mertens (Bel) b. b..

