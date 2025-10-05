Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Nedelja,
5. 10. 2025,
11.15

Osveženo pred

50 minut

Teniški globus, 5. oktober

Taylor Fritz izpadel proti malo znanemu Francozu

STA

Taylor Fritz

Izpadel je Taylor Fritz.

Foto: Reuters

Nadaljuje se teniški turnir ATP v Šanghaju na Kitajskem, kjer je bil v tretjem krogu uspešen desetopostavljeni Holger Rune, izpadel pa je peti nosilec Taylor Fritz. Američana je premagal manj znani Francoz Giovanni Mpetshi Perricard.

Šanghaj, ATP 1000 (7,9 milijona evrov):

3. krog:
Gabriel Diallo (Kan/31) - David Goffin (Bel) 3:0 - predaja;
Zizou Bergs (Bel) - Francisco Cerundolo (Arg/19) 7:6 (1), 6:3;
Giovanni Mpetshi Perricard (Fra/32) - Taylor Fritz (ZDA/5) 6:4, 7:5;
Holger Rune (Dan/10) - Ugo Humbert (Fra/21) 6:4, 6:4.
