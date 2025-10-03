David Goffin je poskrbel za manjše presenečenje

Na azijskih teniških turnirjih se nadaljuje pestro dogajanje v moški in ženski konkurenci. V Šanghaju smo v 2. krogu videli nekaj zanimivih dvobojev in tudi presenečenj, medtem ko je v Pekingu v četrtfinalu napredovala mlada češka teniška igralka Linda Noskova.

V Šanghaju je Francisco Cerundolo po dveh podaljšanih igrah premagal Francoza Adriana Manarina s 7:6 (3), 7:6 (4). Za manjše presenečenje je poskrbel Belgijec David Goffin, ki je brez večjih težav izločil šestega nosilca, Američana Bena Sheltona z 2:0 v nizih. Uspešen je bil tudi deseti nosilec Holger Rune, ki je bil boljši od Argentinca Sebastiana Baeza s 7:5, 6:4.

Francoz Ugo Humbert je v dveh nizih odpravil Avstralca Jordana Thompsona, Nemec Yannick Hanfmann pa je po izgubljenem uvodnem nizu našel pravo igro in ugnal Američana Francesa Tiafoeja s 6:7 (9), 6:2, 6:1. Kanadčan Gabriel Diallo je s 6:4, 6:4 zaključil dvoboj proti Francoza Benjaminu Bonziju.

V Pekingu pa se je v ženskem četrtfinalu izkazala 19-letna Linda Noskova. Čehinja je zanesljivo premagala Britanko Sonay Kartal s 6:3, 6:4 in se uvrstila v polfinale.

* Izidi:

* Šanghaj, ATP 1000 (7,9 milijona evrov):

- 2. krog:

Francisco Cerudolo (Arg) - Adrian Manarino (Fra) 7:6 (3), 7:6 (4);

David Goffin (Bel) - Ben Shelton (ZDA/6) 6:2, 6:4;

Holger Rune (Dan/10) - Sebastian Baez (Arg) 7:5, 6:4;

Ugo Humbert (Fra) - Jordan Thompson (Avs) 6:3, 7:6 (4);

Yannick Hanfmann (Nem) - Frances Tiafoe (ZDA) 6:7 (9), 6:2, 6:1;

Gabriel Diallo (Kan) - Benjamin Bonzi (Fra) 6:4, 6:4. * Peking, WTA 1000 (7,6 milijona evrov):

- četrtfinale:

Linda Noskova (Češ) - Sonay Kartal 6:3, 6:4.

