"Včasih se vprašam, kako zdržim najtežje in najbolj boleče trenutke," je na družbenih omrežjih čustveno zapisala Paula Badosa, ena najboljših teniških igralk na turneji. Kaj še sporoča svojim navijačem?

Paula Badosa, nekdaj druga teniška igralka sveta, je na družbenih omrežjih s svojimi navijači delila žalostno in čustveno sporočilo, potem ko je razkrila, da je že končala letošnjo sezono. Ob tem je vsem dala jasno vedeti, da še ni rekla zadnje v vrhunskem tenisu in da se njena zgodba še zdaleč ni končala.

Sedemindvajsetletnica je nazadnje igrala v nedeljo na turnirju v Pekingu, ko je morala proti Karolini Mučovi še pred koncem prvega niza dvoboj predati. Badosa se je že pred tem v sezoni borila s poškodbami.

"Ta energija, ta ljubezen …"

"Včasih se vprašam, kako zdržim najtežje in najbolj boleče trenutke. In resnica je, da prav v teh trenutkih odkrivam svojo najglobljo moč. Vsak korak nazaj boli, a hkrati mi pokaže, kako zelo se želim boriti, kako močno se želim vrniti še močnejša," je v uvodu zapisala Badosa, ki je do zdaj osvojila štiri turnirske zmage na profesionalni turneji.

Ob tem je razkrila, da ne bi zmogla brez ljudi, ki še vedno verjamejo vanjo. Prav njihova podpora jo dvigne in ji daje pogum, da se še naprej bori. "Ni boljšega občutka kot stopiti na igrišče in vas videti tam, kako stojite ob meni. Ta energija, ta ljubezen … To je nekaj, za kar vam nikoli ne bom mogla biti dovolj hvaležna. Ne glede na to, koliko ovir bom imela na poti, vam obljubljam: še naprej se bom borila, še naprej bom vztrajala in vedno bom našla pot nazaj."

Končala tudi zasebno razmerje

S tem zapisom je 27-letna teniška igralka svojim navijačem najverjetneje sporočila, da se bo prihodnje leto vrnila še močnejša in da se spet vrne med najboljše, čeprav že zdaj zaseda 18. mesto.

Za Badoso pa je tudi pestro obdobje v zasebnem življenju. Julija je v medije prišla novica, da se je še enkrat razšla s Stefanosom Cicipasom.

