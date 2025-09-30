Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Torek,
30. 9. 2025,
13.36

Teniški globus, 30. september

Alcaraz osvojil turnir v Tokiu, Fritz bo na lestvici prehitel Đokovića

STA

Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz je zmagovalec turnirja v Tokiu.

Foto: Reuters

Španski teniški igralec Carlos Alcaraz je na turnirju v Tokiu z nagradnim skladom 1,95 milijona evrov potrdil prvo mesto na lestvici ATP. V finalu je v dveh nizih s 6:4 in 6:4 premagal drugega nosilca, Američana Taylorja Fritza.

V prvem nizu je Alcaraz odvzel servis Fritzu v deveti igri, v drugem je že vodil s 5:2, Američan je z edinim "breakom" izid znižal na 3:5, nato dobil svoj servis, več pa mu tekmec ni dovolil. Tako se mu je oddolžil za poraz v dvoboju Laverjevega pokala pred 14 dnevi.

Za 22-letnega Španca, prvega igralca sveta, je bila to 24. zmaga na turnirjih najvišje ravni, letos je že igral v desetih finalih, osem jih je dobil. Postal je prvi igralec po letu 2017 in rojaku Rafaelu Nadalu, ki je v eni sezoni igral vsaj v desetih finalih.

Izgubil je le finalna obračuna Barcelone in Wimbledona, tako da je vse bližje tudi številki 1 ob koncu koledarskega leta, kar bi mu po letu 2022 uspelo drugič v karieri.

Taylor Fritz bo po novem četrti igralec sveta. | Foto: Reuters Taylor Fritz bo po novem četrti igralec sveta. Foto: Reuters

Pet let starejši Američan, ki je v petem medsebojnem dvoboju proti Alcarazu izgubil četrtič, je igral v 19. finalu v karieri, zamudil pa je priložnost za 11. lovoriko. V Tokiu je že slavil zmago pred tremi leti. Letos je pred tem igral v dveh finalih in oba dobil (Stuttgart, Eastbourne).

Fritz bo na novi lestvici ATP napredoval na četrto mesto in prehitel Srba Novaka Đokovića, vse bližje pa je tudi potrditvi mesta na zaključnem turnirju osmerice v Torinu. Mesto na njem sta si doslej zagotovila Alcaraz in Italijan Jannik Sinner, ki je danes napredoval v finale turnirja v Pekingu.

Tokio, ATP 500 (1,95 milijona evrov):

- finale:
Carlos Alcaraz (Špa/1) - Taylor Fritz (ZDA/2) 6:4, 6:4.

 
