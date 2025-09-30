Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

30. 9. 2025,
10.09

Iga Swiatek bo zaradi zdravja preskočila obvezne turnirje

Iga Swiatek | Foto Reuters

Foto: Reuters

Druga igralka sveta Iga Swiatek je na prizorišču turnirja v Pekingu dejala, da je teniška sezona predolga in preveč intenzivna. Zato meni, da bi bilo zanjo pametno, da zaradi zdravja skrajša svoj urnik, četudi to pomeni odstop z nekaterih obveznih turnirjev. Kot ena najboljših na svetu mora po pravilih WTA odigrati določeno število turnirjev.

Moška in ženska turneja sta se zaradi svojih 11-mesečnih sezon soočili s kritikami, obe turneji pa sta bili pod drobnogledom med "azijskim delom", saj je kar pet dvobojev na odprtem prvenstvu Kitajske v ponedeljek odpadlo zaradi poškodb igralcev, piše agencija Reuters.

Swiatek se je v ponedeljek uvrstila v osmino finala turnirja WTA 1000 v Pekingu, potem ko je Kolumbijka Camila Osorio zaradi poškodbe predčasno odstopila v drugem nizu. Zaradi poškodb sta svojih dvobojev niso mogli končati niti Francozinja Lois Boisson, Kitajka Zheng Qinwen, Italijan Lorenzo Musetti in Čeh Jakub Menšik.

"Mislim, da smo igralci izjemno utrujeni," je novinarjem dejala zmagovalka šestih turnirjev za grand slam.

"Obvezna pravila precej zapletla"

"Na žalost je azijska turneja najtežja, ker imaš občutek, da se bo sezona kmalu končala, a moraš še vedno vztrajati. Ne vem še, kako bo videti moja kariera čez nekaj let. Morda bom morala izbrati nekaj turnirjev in jih izpustiti, čeprav so obvezni. Združenje WTA nam je s temi obveznimi pravili to precej zapletlo," je še menila poljska zvezdnica.

Najboljše teniške igralke morajo po pravilih WTA sodelovati na vseh štirih turnirjih za grand slam, desetih turnirjih WTA 1000 in šestih turnirjih WTA 500. Kazni za izogibanje turnirjem so lahko denarne ali izguba točk na lestvici WTA.

"Mislim, da nobena teniška igralka z vrha lestvice WTA tega ne bo mogla izpolniti. To je nemogoče stlačiti v urnik nastopov v eni sezoni," je dejala Swiatek.

