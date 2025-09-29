Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Ponedeljek,
29. 9. 2025,
13.59

teniški globus WTA ATP Taylor Fritz Carlos Alcaraz

Ponedeljek, 29. 9. 2025, 13.59

38 minut

Teniški globus, 29. september

Alcaraz in Fritz za naslov v Tokiu

Carlos Alcaraz | Carlos Alcaraz je v treh nizih odpravil Casperja Ruuda. | Foto Guliverimage

Carlos Alcaraz je v treh nizih odpravil Casperja Ruuda.

Foto: Guliverimage

Španec Carlos Alcaraz in Američan Taylor Fritz sta finalista teniškega turnirja ATP 500 v Tokiu z nagradnim skladom 1,95 milijona evrov. Alcaraz bo v torek lovil 24. lovoriko v karieri, Fritz pa 11.

Jannik Sinner
Sportal Jannik Sinner brez večjih težav v polfinale

Prvi nosilec Carlos Alcaraz je v finale napredoval po zmagi proti Norvežanu Casperju Ruudu s 3:6, 6:3, 6:4. Dvoboj je trajal dve uri in deset minut, Španec pa je zdaj pri petih zmagah v medsebojnih obračunih proti Norvežanu. Pomerila sta se šestkrat.

Za 22-letnika iz Murcie bo to že deseti letošnji finale, ob trenutnem nazivu številke 1 moškega tenisa pa je vse bližje tudi številki 1 ob koncu koledarskega leta, kar bi mu uspelo drugič v karieri (2022).

Španski zvezdnik je letos izgubil le v finalu Barcelone in Wimbledona, vse druge je dobil, nazadnje na odprtem prvenstvu ZDA na začetku meseca. Skupno bo v 31. finalu na najvišji ravni igral za 24. lovoriko.

Taylor Fritz bo v finalu Tokia lovil 11. lovoriko v karieri. | Foto: Reuters Taylor Fritz bo v finalu Tokia lovil 11. lovoriko v karieri. Foto: Reuters

Pet let starejši Američan bo po zmagi nad rojakom Jensonom Brooksbyjem s 6:4, 6:3 igral v 19. finalu v karieri in lovil 11. lovoriko. V Tokiu je že slavil pred tremi leti. Letos je igral v dveh finalih in oba dobil (Stuttgart, Eastbourne).

Američan Taylor Fritz bo na novi lestvici ATP napredoval na četrto mesto in prehitel Srba Novaka Đokovića, vse bližje pa je tudi potrditvi mesta na zaključnem turnirju osmerice v Torinu. Mesto na njem sta si doslej zagotovila Alcaraz in Italijan Jannik Sinner, ki je danes napredoval v polfinale turnirja v Pekingu.

Tokio, ATP 500 (1,95 milijona evrov):

Polfinale:
Carlos Alcaraz (Špa/1) - Casper Ruud (Nor/4) 3:6, 6:3, 6:4;
Taylor Fritz (ZDA/2) - Jenson Brooksby (ZDA) 6:4, 6:3.
teniški globus WTA ATP Taylor Fritz Carlos Alcaraz
