Ponedeljek, 29. 9. 2025, 13.15
39 minut
Teniški globus, 28. september
Jannik Sinner brez večjih težav v polfinale
Na teniških turnirjih v Pekingu in Tokiu so igrali nove, zanimive dvoboje. Pri moških so na turnirjih serije ATP 500 napredovali nekateri favoriti, medtem ko so pri ženskah na močnem turnirju WTA 1000 v Pekingu gledalci spremljali izenačene dvoboje. Jannik Sinner se je v Pekingu prebil med najboljše štiri.
V Pekingu sta v drugem krogu moškega turnirja ATP 500 slavila Američan Learner Tien in četrti nosilec Lorenzo Musetti. V Tokiu pa so si polfinale priigrali Casper Ruud, Jenson Brooksby in Taylor Fritz, ki je po treh nizih premagal rojaka Sebastiana Kordo.
Na ženskem turnirju v Pekingu so v osmino finala napredovale Marie Bouzkova, Eva Lys, McCartney Kessler po predaji Barbare Krejčikove ter druga nosilka Coco Gauff po tesni zmagi nad Leylah Fernandez.
Peking, ATP 500 (3.413.803 evrov):
- četrtfinale:
Jannik Sinner (Ita/1) - Fabian Marozsan (Mad) 6:1, 7:5;
Alex De Minaur (Avs/3) - Jakub Menšik (Češ/7) 4:1 - predaja;
- 2. krog:
Learner Tien (ZDA) - Flavio Cobolli (Ita/) 6:3, 6:2;
Lorenzo Musetti (Ita/4) - Adrian Mannarino (Fra) 6:3, 6:3;
Danil Medvedjev (Rus/8) - Alejandro Davidovich (Špa) 6:3, 6:3;
Alexander Zverev (Nem/2) - Corentin Moutet (Fra) 7:5, 3:6, 6:3;
Tokio, ATP 500 (1,95 milijona evrov):
- četrtfinale:
Carlos Alcaraz (Špa/1) - Brandon Nakashima (ZDA) 6:2, 6:4;
Casper Ruud (Nor/4) - Aleksandar Vukic (Avs) 6:3, 6:2;
Jenson Brooksby (ZDA) - Holger Rune (Dan/3) 6:3, 6:3;
Taylor Fritz (ZDA/2) - Sebastian Korda (ZDA) 6:3, 6:7 (5), 6:3;
Peking, WTA 1000 (7,6 milijona evrov):
- 3. krog:
Jasmine Paolini (Ita/6) - Sofia Kenin (ZDA) 6:3, 6:0;
Marie Bouzkova (Češ) - Veronika Kudermetova (Rus/24) 6:3, 7:5;
Karolina Muchova (Češ/13) - Paula Badosa (Špa/18) 4:2 - predaja;
Amanda Anisimova (ZDA/3) - Zhang Shuai (Kit) 7:6 (11), 6:0;
Eva Lys (Nem) - Jelena Ribakina (Kaz/8) 6:3, 1:6, 6:4;
McCartney Kessler (ZDA) - Barbora Krejčikova (Češ) 1:6, 7:5, 3:0 - predaja;
Belinda Bencic (Švi/15) - Priscilla Hon (Avs) 4:6, 6:4, 6:3;
Coco Gauff (ZDA/2) - Leylah Fernandez (Kan) 6:4, 4:6, 7:5.
Peking, WTA 1000 (7,6 milijona evrov):
- 3. krog:
Iga Swiatek (Pol/1) - Camila Osorio (Kol) 6:0, - predaja;
Emma Navarro (ZDA/16) - Lois Boisson (Fra) 6:2, 1:0 - predaja;
Marta Kostjuk (Ukr/23) - Aleksandra Sasnovič (Blr) 6:4, 6:2;
Mira Andrejeva (Rus/4) - Jessica Bouzas Maneiro (Špa) 6:4, 6:1;
Sonay Kartal (VBr) - Maya Joint (VBr) 6:3, 6:2.
