Jannik Sinner brez večjih težav v polfinale

Na teniških turnirjih v Pekingu in Tokiu so igrali nove, zanimive dvoboje. Pri moških so na turnirjih serije ATP 500 napredovali nekateri favoriti, medtem ko so pri ženskah na močnem turnirju WTA 1000 v Pekingu gledalci spremljali izenačene dvoboje. Jannik Sinner se je v Pekingu prebil med najboljše štiri.

V Pekingu sta v drugem krogu moškega turnirja ATP 500 slavila Američan Learner Tien in četrti nosilec Lorenzo Musetti. V Tokiu pa so si polfinale priigrali Casper Ruud, Jenson Brooksby in Taylor Fritz, ki je po treh nizih premagal rojaka Sebastiana Kordo.

Na ženskem turnirju v Pekingu so v osmino finala napredovale Marie Bouzkova, Eva Lys, McCartney Kessler po predaji Barbare Krejčikove ter druga nosilka Coco Gauff po tesni zmagi nad Leylah Fernandez.

Peking, ATP 500 (3.413.803 evrov):

- četrtfinale:

Jannik Sinner (Ita/1) - Fabian Marozsan (Mad) 6:1, 7:5;

Alex De Minaur (Avs/3) - Jakub Menšik (Češ/7) 4:1 - predaja; - 2. krog:

Learner Tien (ZDA) - Flavio Cobolli (Ita/) 6:3, 6:2;

Lorenzo Musetti (Ita/4) - Adrian Mannarino (Fra) 6:3, 6:3;

Danil Medvedjev (Rus/8) - Alejandro Davidovich (Špa) 6:3, 6:3;

Alexander Zverev (Nem/2) - Corentin Moutet (Fra) 7:5, 3:6, 6:3; Tokio, ATP 500 (1,95 milijona evrov):

- četrtfinale:

Carlos Alcaraz (Špa/1) - Brandon Nakashima (ZDA) 6:2, 6:4;

Casper Ruud (Nor/4) - Aleksandar Vukic (Avs) 6:3, 6:2;

Jenson Brooksby (ZDA) - Holger Rune (Dan/3) 6:3, 6:3;

Taylor Fritz (ZDA/2) - Sebastian Korda (ZDA) 6:3, 6:7 (5), 6:3; Peking, WTA 1000 (7,6 milijona evrov):

- 3. krog:

Jasmine Paolini (Ita/6) - Sofia Kenin (ZDA) 6:3, 6:0;

Marie Bouzkova (Češ) - Veronika Kudermetova (Rus/24) 6:3, 7:5;

Karolina Muchova (Češ/13) - Paula Badosa (Špa/18) 4:2 - predaja;

Amanda Anisimova (ZDA/3) - Zhang Shuai (Kit) 7:6 (11), 6:0;

Eva Lys (Nem) - Jelena Ribakina (Kaz/8) 6:3, 1:6, 6:4;

McCartney Kessler (ZDA) - Barbora Krejčikova (Češ) 1:6, 7:5, 3:0 - predaja;

Belinda Bencic (Švi/15) - Priscilla Hon (Avs) 4:6, 6:4, 6:3;

Iga Swiatek (Pol/1) - Camila Osorio (Kol) 6:0, - predaja;

Emma Navarro (ZDA/16) - Lois Boisson (Fra) 6:2, 1:0 - predaja;

Marta Kostjuk (Ukr/23) - Aleksandra Sasnovič (Blr) 6:4, 6:2;

Mira Andrejeva (Rus/4) - Jessica Bouzas Maneiro (Špa) 6:4, 6:1;

Sonay Kartal (VBr) - Maya Joint (VBr) 6:3, 6:2.

