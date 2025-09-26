Petek, 26. 9. 2025, 8.53
27 minut
Teniški globus, 26. september
Coco Gauff zanesljivo v tretji krog
V drugem krogu WTA turnirja v Pekingu je Američanka Coco Gauff s 6:4 in 6:0 izločila Rusinjo Kamilo Rahimovo.
Izidi:
Tokio, ATP 500 (1,95 milijona evrov):
- 2. krog:
Aleksandar Vukic (Avs) - Daniel Altmaier (Nem) 6:4, 6:2;
Sebastian Korda (ZDA) - Sho Shimabukuro (Jap) 6:1, 6:4;
Peking, ATP 500 (3.413.803 evrov):
- 1. krog:
Jakub Menšik (Češ/7) - Miomir Kecmanović (Srb) 7:5, 6:4;
Flavio Cobolli (Ita) - Andrej Rubljev (Rus/6) 7:6 (3), 6:3;
Peking, WTA 1000 (7,6 milijona evrov):
- 2. krog:
Sofia Kenin (ZDA/27) - Polina Kudermetova (Rus) 6:4, 6:2;
Leylah Fernandez (Kan/25) - Maria Sakari (Grč) 6:2, 6:0;
Coco Gauff (ZDA/2) - Kamila Rahimova (Rus) 6:4, 6:0.