Sreda, 24. 9. 2025, 17.10
1 ura, 29 minut
Teniški globus, 24. september
V Tokiu že prvi krog usoden za nosilce
Začela sta se teniška turnirja v Pekingu in Tokiu. Na Kitajskem bo igral tudi Jannik Sinner, Carlos Alcaraz pa na Japonskem. V Tokiu sta že prvi dan v prvem krogu izpadla sedmi nosilec Denis Shapovalov in osmopostavljeni Frances Tiafoe.
1. krog:
Marton Fucsovics (Mad) - Frances Tiafoe (ZDA/8) 3:6, 6:1, 7:5;
Matteo Berrettini (Ita) - Jaume Munar (Špa) 6:4, 6:2;
Daniel Altmaier (Nem) - Denis Shapovalov (Kan/7) 7:5, 6:3;
Nuno Borges (Por) - Yosuke Watanuki (Jap) 2:6, 6:4, 6:1;
Peking, WTA 1000 (7.636.740 evrov):
1. krog:
Anastasija Sevastova (Lat) - Kimberly Birrell (Avs) 6:3, 7:6 (1);
Polina Kudermetova (Rus) - Maddison Inglis (Avs) 7:5, 7:6 (7);
Anna Bondar (Mad) - Bianca Andreescu (Kan) 6:4, 7:6 (4);
Marie Bouzkova (Češ) - Tatjana Maria (Nem) 6:2, 6:4;
Sorana Cirstea (Rom) - Caroline Dolehide (ZDA) 6:2, 6:3;
Antonia Ružić (Hrv) - Elsa Jacquemot (Fra) 6:3, 6:3;
Zhang Shuai (Kit) - Anastasija Zaharova (Rus) 3:6, 6:1, 6:4;
Katie Boulter (VBr) - Hailey Baptiste (ZDA) 7:5, 5:7, 6:4;
Caty McNally (ZDA) - Laura Siegemund (Nem) 6:4, 6:2;
Eva Lys (Nem) - Zhang Ruien (Kit) 6:1, 6:0.
McCartney Kessler (ZDA) - Shi Han (Kit) 6:2, 7:6 (5);
Barbora Krejčikova (Češ) - Ana Blinkova (Rus) 6:2, 6:2;
Katie Volynets (ZDA) - Peyton Stearns (ZDA) 6:4, 2:6, 6:3;
Priscilla Hon (Avs) - Viktorija Golubic (Švi) 1:6, 6:3, 7:6 (4);
Maria Sakari (Grč) - Ashlyn Krueger (ZDA) 7:6 (5), 6:7 (5), 7:5;
Kamila Rahimova (Rus) - Lucia Bronzetti (Ita) 6:4, 6:1.