V Tokiu že prvi krog usoden za nosilce

Tokio, ATP 500 (1.896.330 evrov)



1. krog:

Marton Fucsovics (Mad) - Frances Tiafoe (ZDA/8) 3:6, 6:1, 7:5;

Matteo Berrettini (Ita) - Jaume Munar (Špa) 6:4, 6:2;

Daniel Altmaier (Nem) - Denis Shapovalov (Kan/7) 7:5, 6:3;

Nuno Borges (Por) - Yosuke Watanuki (Jap) 2:6, 6:4, 6:1;



Peking, WTA 1000 (7.636.740 evrov):



1. krog:

Anastasija Sevastova (Lat) - Kimberly Birrell (Avs) 6:3, 7:6 (1);

Polina Kudermetova (Rus) - Maddison Inglis (Avs) 7:5, 7:6 (7);

Anna Bondar (Mad) - Bianca Andreescu (Kan) 6:4, 7:6 (4);

Marie Bouzkova (Češ) - Tatjana Maria (Nem) 6:2, 6:4;

Sorana Cirstea (Rom) - Caroline Dolehide (ZDA) 6:2, 6:3;

Antonia Ružić (Hrv) - Elsa Jacquemot (Fra) 6:3, 6:3;

Zhang Shuai (Kit) - Anastasija Zaharova (Rus) 3:6, 6:1, 6:4;

Katie Boulter (VBr) - Hailey Baptiste (ZDA) 7:5, 5:7, 6:4;

Caty McNally (ZDA) - Laura Siegemund (Nem) 6:4, 6:2;

Eva Lys (Nem) - Zhang Ruien (Kit) 6:1, 6:0.

McCartney Kessler (ZDA) - Shi Han (Kit) 6:2, 7:6 (5);

Barbora Krejčikova (Češ) - Ana Blinkova (Rus) 6:2, 6:2;

Katie Volynets (ZDA) - Peyton Stearns (ZDA) 6:4, 2:6, 6:3;

Priscilla Hon (Avs) - Viktorija Golubic (Švi) 1:6, 6:3, 7:6 (4);

Maria Sakari (Grč) - Ashlyn Krueger (ZDA) 7:6 (5), 6:7 (5), 7:5;

Kamila Rahimova (Rus) - Lucia Bronzetti (Ita) 6:4, 6:1.