Kazahstanec ni bil še nikoli tako visoko

Moška teniška lestvica po Davisovem pokalu in tekmah Laverjevega pokala med najboljšimi ni doživela sprememb. Pred turnirji v Aziji je na vrhu Španec Carlos Alcaraz pred Italijanom Jannikom Sinnerjem. Prvi igralec sveta bo ta teden igral v Tokiu, drugi pa v Pekingu. Zato pa je Kazahstanec Aleksander Bublik po zmagi na turnirju v Hanghzhouju dosegel svojo najboljšo uvrstitev na svetovni lestvici v karieri doslej - 18. mesto.

Zmagovalec drugega turnirja ATP 250 v Chengduju, čilski kvalifikant Alejandro Tabilo, je skočil za 40 mest in se vrnil v "top 100". Po novem je 72. igralec na svetovni lestvici. Tabilo je bil poleti 2024 že na 19. mestu na svetu, vendar so njegov vzpon zaustavile poškodbe.

Edina slovenska igralca med prvimi 1000 na lestvici sta Bor Artnak na 489. ter Filip Jeff Planinšek na 618. mestu.