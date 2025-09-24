Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sreda,
24. 9. 2025,
9.01

Osveženo pred

26 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Aleksander Bublik Carlos Alcaraz Jannik Sinner ATP ATP lestvica

Sreda, 24. 9. 2025, 9.01

26 minut

ATP lestvica, 24. september

Kazahstanec ni bil še nikoli tako visoko

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Aleksander Bublik | Aleksander Bublik je po novem 18. igralec sveta. | Foto Reuters

Aleksander Bublik je po novem 18. igralec sveta.

Foto: Reuters

Moška teniška lestvica po Davisovem pokalu in tekmah Laverjevega pokala med najboljšimi ni doživela sprememb. Pred turnirji v Aziji je na vrhu Španec Carlos Alcaraz pred Italijanom Jannikom Sinnerjem. Prvi igralec sveta bo ta teden igral v Tokiu, drugi pa v Pekingu. Zato pa je Kazahstanec Aleksander Bublik po zmagi na turnirju v Hanghzhouju dosegel svojo najboljšo uvrstitev na svetovni lestvici v karieri doslej - 18. mesto.

Carlos alcaraz, JAnnik Sinner
Sportal Carlos Alcaraz o rivalstvu z Jannikom Sinnerjem

Zmagovalec drugega turnirja ATP 250 v Chengduju, čilski kvalifikant Alejandro Tabilo, je skočil za 40 mest in se vrnil v "top 100". Po novem je 72. igralec na svetovni lestvici. Tabilo je bil poleti 2024 že na 19. mestu na svetu, vendar so njegov vzpon zaustavile poškodbe.

Edina slovenska igralca med prvimi 1000 na lestvici sta Bor Artnak na 489. ter Filip Jeff Planinšek na 618. mestu.

Lestvica ATP (24. september):

  1.   (1.) Carlos Alcaraz (Špa)           11.540 točk
  2.   (2.) Jannik Sinner (Ita)            10.780
  3.   (3.) Alexander Zverev (Nem)           5930
  4.   (4.) Novak Đoković (Srb)              4830
  5.   (5.) Taylor Fritz (ZDA)               4675
  6.   (6.) Ben Shelton (ZDA)                4280
  7.   (7.) Jack Draper (VBr)                3690
  8.   (8.) Alex De Minaur (Avs)             3545
  9.   (9.) Lorenzo Musetti (Ita)            3505
 10.  (10.) Karen Hačanov (Rus)              3280
...
489. (491.) Bor Artnak (Slo)                   86
618. (619.) Filip Jeff Planinšek (Slo)         56
...

Laverjev pokal
Sportal Ekipa Sveta premagala Evropo na teniškem Laverjevem pokalu
Novak Đoković
Sportal Znano je, kdaj se bo vrnil Novak Đoković
 
Aleksander Bublik Carlos Alcaraz Jannik Sinner ATP ATP lestvica
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.