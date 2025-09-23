Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Torek,
23. 9. 2025,
19.08

Osveženo pred

22 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
tenis Novak Đoković

Torek, 23. 9. 2025, 19.08

22 minut

Novak Đoković se bo vrnil v Šanghaju

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Novak Đoković | Novak Đoković bo spet igral v v začetku oktobra. | Foto Reuters

Novak Đoković bo spet igral v v začetku oktobra.

Foto: Reuters

Srbski teniški zvezdnik Novak Đoković se bo na igrišča vrnil na mastersu v Šanghaju, so danes sporočili prireditelji tekmovanja, ki se bo začelo 1. oktobra.

Novak Đoković
Sportal Zakaj se Novak Đoković umika, je vpletena srbska politika?

"Vrača se. Štirikratni zmagovalec se bo letos vrnil v Šanghaju," so na družbenih omrežjih zapisali kitajski prireditelji. Đoković je ta turnir doslej dobil v letih 2012, 2013, 2015 in 2018.

Đoković, trenutno četrti igralec sveta, je zadnji dvoboj igral v polfinalu odprtega prvenstva ZDA v New Yorku, ko ga je premagal poznejši zmagovalec Carlos Alcaraz. Po tem porazu ni želel razkrivati načrtov za preostanek sezone 2025, v kateri je odigral manj turnirjev kot v prejšnjih sezonah.

Pred potrditvijo Šanghaja je bil zanesljiv le njegov nastop v Atenah konec oktobra, medtem ko še ni potrdil nastopov na mastersu v Parizu in zaključnem turnirju ATP v Torinu.

Novak Đoković, Carlos Alcaraz
Sportal V finalu OP ZDA Jannik Sinner in Carlos Alcaraz

tenis Novak Đoković
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.