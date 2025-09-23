Srbski teniški zvezdnik Novak Đoković se bo na igrišča vrnil na mastersu v Šanghaju, so danes sporočili prireditelji tekmovanja, ki se bo začelo 1. oktobra.

"Vrača se. Štirikratni zmagovalec se bo letos vrnil v Šanghaju," so na družbenih omrežjih zapisali kitajski prireditelji. Đoković je ta turnir doslej dobil v letih 2012, 2013, 2015 in 2018.

Đoković, trenutno četrti igralec sveta, je zadnji dvoboj igral v polfinalu odprtega prvenstva ZDA v New Yorku, ko ga je premagal poznejši zmagovalec Carlos Alcaraz. Po tem porazu ni želel razkrivati načrtov za preostanek sezone 2025, v kateri je odigral manj turnirjev kot v prejšnjih sezonah.

Pred potrditvijo Šanghaja je bil zanesljiv le njegov nastop v Atenah konec oktobra, medtem ko še ni potrdil nastopov na mastersu v Parizu in zaključnem turnirju ATP v Torinu.