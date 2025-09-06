Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

OP ZDA, 13. dan (ATP)

V finalu OP ZDA Jannik Sinner in Carlos Alcaraz

Novak Đoković, Carlos Alcaraz | Novak Đoković je športno priznal poraz. | Foto Reuters

Novak Đoković je športno priznal poraz.

Foto: Reuters

Na teniškem OP ZDA sta v moškem del znana finalista prestižnega turnirja. To sta Carlos Alcaraz in Jannik Sinner. Slednji je imel nekaj več dela, da se je zagotovil veliki finale.

Amanda Anisimova
Sportal V New Yorku se smeji Arini in Amandi, finale bo belorusko-ameriški

Carlos Alcaraz je v polfinalu OP ZDA premagal Novaka Đokovića s 6:4, 7:6 (4), 6:2. Za 22-letnega Španca je bila to tretja zmaga proti 38-letnemu Srbu. Đoković, 24-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam, je priznal, da proti mlajšim tekmecem v dvobojih na tri dobljene nize vse težje drži njihov ritem.

"Dvoboji na tri dobljene nize so zame zelo, zelo zahtevni, še posebej v zaključnih fazah turnirjev za grand slam." | Foto: Reuters

"Tri od štirih turnirjev za grand slam sem letos izgubil v polfinalu proti tema fantoma, ker preprosto igrata na izjemno visoki ravni," je dejal Đoković. "Na žalost mi je po drugem nizu zmanjkalo moči. Mislim, da sem imel dovolj energije, da sem se z njim boril in držal njegov ritem dva niza. Potem pa sem bil povsem izpraznjen, on pa je nadaljeval v svojem ritmu. Tako sem se letos počutil tudi proti Janniku. Dvoboji na tri dobljene nize so zame zelo, zelo zahtevni, še posebej v zaključnih fazah turnirjev za grand slam," je po porazu priznal Beograjčan.

"Občutek je neverjeten. Spet sem v finalu tukaj na OP ZDA in to je res nekaj posebnega," je v pogovoru na igrišču dejal Alcaraz. "To mi veliko pomeni. Danes, iskreno, nisem igral na  najvišji ravni v tem turnirju, a sem ves čas držal dobro raven igre. Dobro sem serviral, kar je bilo res ključno. Na splošno sem prikazal zelo dober tenis in zelo sem srečen, da bom lahko nastopil v svojem drugem finalu tukaj," je še povedal Španec, ki je v New Yorku slavil že leta 2022.

Jannik Sinner se je moral precej potruditi. | Foto: Reuters

V drugem polfinalu je Jannik Sinner po štirih nizih (6:1, 3:6, 6:3, 6:4) ugnal Felixa Auger-Aliassima in si priigral še peti zaporedni nastop v finalu turnirjev za veliki slam.

Dvoboj je bil veliko bolj tesen, kot to kaže izid. Sinner se je moral veliko bolj potruditi kot na dvobojih pred tem. Ubranil je devet od desetih priložnosti za odvzem servisa. Auger- je bil tokrat veliko bolj trd oreh, kot so to mnogi pričakovali.

"Bil je povsem drug igralec"

"Sezona je bila res neverjetna," je uvodoma dejal Sinner, ki je postal šele četrti igralec v odprti dobi, ki se je uvrstil v finale vseh štirih turnirjev za grand slam v enem letu. "Turnirji za grand slam so najpomembnejši turnirji v sezoni in lepo je biti spet v finalu finalu, sploh v zadnjem turnirju leta, pred izjemnim. S Felixom sva igrala že na zadnjem turnirju v Cincinnatiju, kjer sem izgubil le dve igri, danes pa je bil povsem drug igralec. Veliko bolje je serviral, veliko bolje je udarjal žogo. Tekma je bila zato zelo zahtevna, ampak seveda sem izjemno, izjemno vesel," je po tekmi povedal Sinner, ki brani lansko zmago na OP ZDA.

OP ZDA, ATP, polfinale

Carlos Alcaraz (Špa, 2) : Novak Đoković (Srb, 7)  6:4, 7:6 (4), 6:2
Jannik Sinner (Ita, 1) : Felix Auger-Aliassime (Kan, 25) 6:1, 3:6, 6:3, 6:4

