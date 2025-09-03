Sreda, 3. 9. 2025, 13.53
Američanka si zagotovo ne želi ponovitve Wimbledona
Na teniškem OP ZDA bodo ženske igrale za polfinalne vstopnice. Prvi četrtfinalni dvoboj bosta odigrali Amanda Anisimova in Iga Swiatek, za njima pa še Karolina Muchova in Naomi Osaka.
V ospredju bo četrtfinalni obračun med Poljakinjo Igo Swiatek in Američanko Amando Anisimovo. Pred kratkim je Swiatek v finalu Wimbledona tekmico premagala s 6:0, 6:0, a se je Anisimova po bolečem porazu pobrala in v New Yorku zbrala štiri zaporedne zmage. Swiatek lovi že drugi naslov v New Yorku, medtem ko se Anisimova do zdaj še nikoli ni prebila dlje kot do tretjega kroga. Za igralki bo to šele drugi medsebojni dvoboj.
V večernem terminu se bosta pomerili Karolina Muchova in Naomi Osaka. V medsebojnih dvobojih je izid izenačen (2:2). Muchova v New Yorku lovi že tretje zaporedno polfinale, medtem ko je Osaka na tem prestižnem turnirju že dvakrat slavila, nazadnje leta 2020.
OP ZDA, četrtfinale
Amanda Anisimova (ZDA, 8) – Iga Swiatek (Pol, 2)
Karolina Muchova (Češ, 11) – Naomi Osaka (Jap, 23)
