B. B.

Sreda,
3. 9. 2025,
13.53

1 ura, 13 minut

OP ZDA

Američanka si zagotovo ne želi ponovitve Wimbledona

B. B.

Amanda Anisimova | Foto Reuters

Foto: Reuters

Na teniškem OP ZDA bodo ženske igrale za polfinalne vstopnice. Prvi četrtfinalni dvoboj bosta odigrali Amanda Anisimova in Iga Swiatek, za njima pa še Karolina Muchova in Naomi Osaka.

