Avtorji:
B. B., Pe. M., STA

Sreda,
3. 9. 2025,
21.55

Osveženo pred

43 minut

OP ZDA, 11. dan (ATP)

Auger-Aliassime prek de Minaurja v svoj drugi polfinale grand slama

Felix Auger-Aliassime se je drugič v karieri uvrstil v polfinale grand slama.

Felix Auger-Aliassime se je drugič v karieri uvrstil v polfinale grand slama.

Foto: Guliverimage

Tretji polfinalist OP ZDA je Felix Auger-Aliassime, ki je s 4:6, 7:6, 7:5, 7:6 premagal osmega nosilca, Avstralca Alexa de Minaurja in se drugič v karieri uvrstil v polfinale grand slama. Prvič je v njem igral leta 2021, ko ga je v ZDA izločil poznejši zmagovalec Daniil Medvedjev. Kanadčan je v četrtem setu zaostajal že z 2:5, a priredil preobrat in napredoval po tie-breaku. V zadnjem četrtfinalu bomo videli še italijanski obračun med Jannikom Sinnerjem in Lorenzom Musettijem.

Amanda Anisimova
Sportal Američanka si zagotovo ne želi ponovitve Wimbledona

Dvoboj na osrednjem igrišču Arthur Ashe je trajal štiri ure in 13 minut, oba igralca pa sta imela številne vzpone in padce. Vseeno je več konstantne igre prikazal 25-letni Kanadčan, ki je v četrtem nizu nadoknadil zaostanek 2:5 in v podaljšani igri nato postavil piko na i. Z uvrstitvijo v polfinale se bo na ponedeljkovi lestvici s 27. povzpel najmanj na 13. mesto.

Za Auger-Aliassima je to drugi polfinale na grand slamih, obakrat mu je to uspelo prav v New Yorku (2021). Skupno je šele četrtič igral v četrtfinalu, po en nastop med najboljšimi osmimi ima še na OP Avstralije (2022) in v Wimbledonu (2021).

De Minaur na drugi strani še nikoli ni posegel višje od četrtfinala na turnirjih velike četverice. V zadnjih dveh letih je sicer pokazal konstantno igro na vseh grand slamih in se petič v zadnjih sedmih nastopih uvrstil v četrtfinale. Za zdaj še čaka na korak naprej.

"Na trenutke res ni bilo videti lepo, a to pač prinašajo pomembni obračuni"

"Bilo je zelo živčno. Na trenutke res ni bilo videti lepo, a to pač prinašajo pomembni obračuni na grand slamih. Včasih ne igraš najbolje, a pripravljen sem bil dati vse, da stojim tukaj kot zmagovalec," je po dvoboju dejal Auger-Aliassime.

"Izjemen občutek je, a zdi se, kot da so minila več kot štiri leta od zadnjega polfinala. Za mano je res nekaj težavnih let. Toda turnirja še ni konec, še nekaj tenisa bo treba odigrati. Pred mano sta v bistvu še največja izziva, a za to treniram in živim. Dal bom vse od sebe, da bom v petek pripravljen," je še dodal Kanadčan.

Jannika Sinnerja čaka rojak Lorenzo Musetti.

Auger-Aliassime se bo v polfinalu meril z zmagovalcem italijanskega dvoboja. V tem se bosta udarila prvi nosilec turnirja Jannik Sinner in deseti nosilec Lorenzo Musetti. Gre za dvoboj dveh najboljših italijanskih igralcev. Oba sta se do četrtfinala prebila razmeroma brez težav, pri čemer je predvsem Sinner gladko opravil s svojimi nasprotniki. Musetti, ki v zadnjem času morda ni bil v središču pozornosti, pa je dokazal, da je vsestranski igralec, sposoben hitro spreminjati ritem igre in nasprotnika spraviti iz ravnotežja.

Statistika medsebojnih dvobojev govori v prid Sinnerju, ki je dobil vse tri dosedanje obračune in bo tudi tokrat velik favorit. A v tenisu so presenečenja vedno mogoča.

OP ZDA,  četrtfinale

Felix Auger-Aliassime (Kan, 27) – Alex de Minaur (Avs, 8) 4:6, 7:6 (7), 7:5, 7:6 (4)
Jannik Sinner (Ita, 1) – Lorenzo Musetti (Ita, 10)

