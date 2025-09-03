Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
B. B.

Sreda,
3. 9. 2025,
10.31

Sreda, 3. 9. 2025, 10.31

Novak Đoković je imel spet težave z ameriškim občinstvom

Novak Đoković | Novak Đoković je imel spet posebno komunikacijo z gledalci. | Foto Guliverimage

Novak Đoković je imel spet posebno komunikacijo z gledalci.

Foto: Guliverimage

"Kaj boš naredil," se je Novak Đoković jezil na glavnega sodnika, potem ko mu je v četrti igri občinstvo vseskozi žvižgalo. Srbski zvezdnik jih je na koncu vendarle utišal. Kako?

Srbski teniški igralec Novak Đoković se je uvrstil v polfinale OP ZDA, ko je v četrtfinalu premagal Američana Taylorja Fritza 6:3, 7:5, 3:6, 6:4. Srbski teniški zvezdnik pa je še enkrat več imel težave z občinstvom, ki mu je "nagajalo" ob izvajanju začetnega udarca. Nole namreč zaradi hrupa nikakor ni mogel servirati. Pozneje je imel dovolj in pristopil k glavnemu sodniku.

"Bolj ko navijajo proti meni, bolje je zame"

"Kaj boš naredil," mu je nejevoljno vprašal Đoković in mu ob tem dejal, da "prosim in hvala" ne bo dovolj, da bo utišal glasne gledalce. Sodnik se ni strinjal z njim in mu dejal, da ne bo nič pomagalo.

Teniški navdušenci namreč pozabljajo, da takšne stvari enega najboljših teniških igralcev vseh časov samo spodbudi k boljši igri. To pa je v nekem trenutku tudi sam potrdil. "Delajo mi uslugo," je bilo slišati iz ust 38-letnega športnika. "Bolj ko navijajo proti meni, bolje je zame. V meni prebujajo nekaj, česar nočejo videti, zmagovalca," je dodal 24-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam, ki bo v polfinalu igral proti Carlosu Alacarazu.

Na koncu je še zaplesal

Ko se je tekma končala, je Đoković na igrišču zaplesal s posebnim plesom, s čimer je zabaval in razveselil navijače. Ni šlo za spontan ples, ampak za skrbno koreografijo, s katero ga je navdihnila njegova hči Tara, ki je ta dan praznovala svoj osmi rojstni dan. Đoković je razkril, da je bil ples darilo zanjo.

Novak Đoković | Foto: Reuters Foto: Reuters Rad bi se dobro pripravil na Alcaraza

Novak Đoković je verjetno zdaj že usmerjen v polfinalni dvoboj, ko ga bo na nasprotni strani mreže čakal Carlos Alcaraz. Izidi v medsebojnih dvobojih je 5:3 za Đokovića, a Srb ve, kaj je v teh trenutkih pomembno.

"Bomo videli čez dva dni. Dobra stvar pri urniku je, da imam dva dni prosto. Trenutno se ne počutim sveže, ampak upam, da bo čez dva dni bolje. Zagotovo ne bo nič lažje kot do zdaj! Moram si spočiti in grem dan za dnem. V prihodnjih dneh bom moral svoje telo pripraviti na boj petih nizov, če bo treba. Res bi rad bil fizično dovolj pripravljen, da bi lahko s Carlosom odigral pet nizov. Vem, da bom moral igrati svoj najboljši tenis, ampak rad igram pomembne tekme na največjih igriščih," je še povedal Đoković.

