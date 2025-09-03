"Kaj boš naredil," se je Novak Đoković jezil na glavnega sodnika, potem ko mu je v četrti igri občinstvo vseskozi žvižgalo. Srbski zvezdnik jih je na koncu vendarle utišal. Kako?

When Novak Djokovic was serving against Fritz at the US Open, the crowd made noise and Djokovic asked the umpire to do something to stop the noise. Novak: "What are you going to do?" The umpire: "That won't help Novak." pic.twitter.com/6XaDVaj3VH — Alisha Miller (@MillerAlishaWay) September 3, 2025

Srbski teniški igralec Novak Đoković se je uvrstil v polfinale OP ZDA, ko je v četrtfinalu premagal Američana Taylorja Fritza 6:3, 7:5, 3:6, 6:4. Srbski teniški zvezdnik pa je še enkrat več imel težave z občinstvom, ki mu je "nagajalo" ob izvajanju začetnega udarca. Nole namreč zaradi hrupa nikakor ni mogel servirati. Pozneje je imel dovolj in pristopil k glavnemu sodniku.

Novak Djokovic on the crowd: “They’re doing me a favor. The more they cheer against me, the better it is for me. They wake something in me that they don’t want to see - a winner.”



They never learn.pic.twitter.com/I5XfRyYSH0 — Danny (@DjokovicFan_) September 3, 2025

"Bolj ko navijajo proti meni, bolje je zame"

"Kaj boš naredil," mu je nejevoljno vprašal Đoković in mu ob tem dejal, da "prosim in hvala" ne bo dovolj, da bo utišal glasne gledalce. Sodnik se ni strinjal z njim in mu dejal, da ne bo nič pomagalo.

Teniški navdušenci namreč pozabljajo, da takšne stvari enega najboljših teniških igralcev vseh časov samo spodbudi k boljši igri. To pa je v nekem trenutku tudi sam potrdil. "Delajo mi uslugo," je bilo slišati iz ust 38-letnega športnika. "Bolj ko navijajo proti meni, bolje je zame. V meni prebujajo nekaj, česar nočejo videti, zmagovalca," je dodal 24-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam, ki bo v polfinalu igral proti Carlosu Alacarazu.

Novak Djokovic is dancing into the semifinals of the US Open. pic.twitter.com/SgyMP6y1kr — US Open Tennis (@usopen) September 3, 2025

Na koncu je še zaplesal

Ko se je tekma končala, je Đoković na igrišču zaplesal s posebnim plesom, s čimer je zabaval in razveselil navijače. Ni šlo za spontan ples, ampak za skrbno koreografijo, s katero ga je navdihnila njegova hči Tara, ki je ta dan praznovala svoj osmi rojstni dan. Đoković je razkril, da je bil ples darilo zanjo.

Foto: Reuters

Novak Đoković je verjetno zdaj že usmerjen v polfinalni dvoboj, ko ga bo na nasprotni strani mreže čakal Carlos Alcaraz. Izidi v medsebojnih dvobojih je 5:3 za Đokovića, a Srb ve, kaj je v teh trenutkih pomembno.

"Bomo videli čez dva dni. Dobra stvar pri urniku je, da imam dva dni prosto. Trenutno se ne počutim sveže, ampak upam, da bo čez dva dni bolje. Zagotovo ne bo nič lažje kot do zdaj! Moram si spočiti in grem dan za dnem. V prihodnjih dneh bom moral svoje telo pripraviti na boj petih nizov, če bo treba. Res bi rad bil fizično dovolj pripravljen, da bi lahko s Carlosom odigral pet nizov. Vem, da bom moral igrati svoj najboljši tenis, ampak rad igram pomembne tekme na največjih igriščih," je še povedal Đoković.

