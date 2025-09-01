Razočaranje za Američane: Osaka zlahka izločila Gauff

Na OP ZDA so tudi v ženski konkurenci na sporedu prvi dvoboji osmine finala. Kot prva se je v četrtfinale uvrstila Iga Swiatek, za njo pa prav tako v samo eni uri Naomi Osaka. Ta je presenetljivo zlahka premagala eno od favoritk za končno zmago, Coco Gauff.

Osaka za četrtfinale zlahka izločila Gauff

Veliko razočaranje za Coco Gauff. Foto: Reuters Dvoboj med Naomi Osako in Coco Gauff ni bil le dvoboj za uvrstitev v četrtfinale, ampak je imel posebno zgodovino. Obe igralki sta se na tem turnirju že srečali, najbolj nepozaben ostaja njun dvoboj iz leta 2019, ko je Osaka v ganljivem trenutku po zmagi tolažila mlado Coco in jo povabila na skupni intervju.

Glede na trenutno formo in domače igrišče smo menili, da ima Gauff prednost, a je Osaka že večkrat dokazala, da se lahko vrne na vrh, ko je najpomembnejše. In če smo mislili, da bo ta dvoboj napet do zadnje točke, smo se zmotili. V uri in sedmih minutah je Japonka Američanko premagala s 6:3 in 6:2. Gauff je naredila kar 33 nevsiljenih napak, Osaka samo 12.

"To je moj najljubši teren. Veliko mi pomeni, da sem se vrnila. Zelo čustveno je vse skupaj in komaj zadržujem solze," je dejala Japonka, ki se počasi, a zanesljivo vrača na teniško sceno po rojstvu hčerke leta 2023.

Tudi Iga Swiatek v četrtfinale v dobri uri

Iga Swiatek Foto: Reuters Druga nosilka Iga Swiatek je igrala proti agresivni Jekaterini Aleksandrovi, a ta ni imela nobenih možnosti. Poljakinja je napredovala po vsega dobri uri igre s 6:3 in 6:1. Med osem najboljših je letos prišla na vseh štirih največjih turnirjih, kar ji je uspelo prvič v karieri, lovila pa bo sedmi naslov za grand slam.

"Začetek ni bil najboljši, potem pa sem našla ritem in sem se na igrišču počutila kot v svojem mehurčku. Vesela sem zaradi dobrega servisa," je dejala Poljakinja.