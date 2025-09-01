Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
B. B., M. P.

Ponedeljek,
1. 9. 2025,
21.40

Osveženo pred

9 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,08

Natisni članek

Natisni članek
Iga Swiatek tenis Naomi Osaka Coco Gauff WTA OP ZDA

Ponedeljek, 1. 9. 2025, 21.40

9 minut

OP ZDA, 9. dan (WTA)

Razočaranje za Američane: Osaka zlahka izločila Gauff

Avtorji:
B. B., M. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,08
OP ZDA Naomi Osaka | Naomi Osaka se očitno vrača v staro dobro formo. Izločila je Coco Gauff. | Foto Reuters

Naomi Osaka se očitno vrača v staro dobro formo. Izločila je Coco Gauff.

Foto: Reuters

Na OP ZDA so tudi v ženski konkurenci na sporedu prvi dvoboji osmine finala. Kot prva se je v četrtfinale uvrstila Iga Swiatek, za njo pa prav tako v samo eni uri Naomi Osaka. Ta je presenetljivo zlahka premagala eno od favoritk za končno zmago, Coco Gauff.

OP ZDA Leandro Riedi
Sportal Konec newyorške pravljice za švicarskega kvalifikanta

Osaka za četrtfinale zlahka izločila Gauff

Veliko razočaranje za Coco Gauff. | Foto: Reuters Veliko razočaranje za Coco Gauff. Foto: Reuters Dvoboj med Naomi Osako in Coco Gauff ni bil le dvoboj za uvrstitev v četrtfinale, ampak je imel posebno zgodovino. Obe igralki sta se na tem turnirju že srečali, najbolj nepozaben ostaja njun dvoboj iz leta 2019, ko je Osaka v ganljivem trenutku po zmagi tolažila mlado Coco in jo povabila na skupni intervju.

Glede na trenutno formo in domače igrišče smo menili, da ima Gauff prednost, a je Osaka že večkrat dokazala, da se lahko vrne na vrh, ko je najpomembnejše. In če smo mislili, da bo ta dvoboj napet do zadnje točke, smo se zmotili. V uri in sedmih minutah je Japonka Američanko premagala s 6:3 in 6:2. Gauff je naredila kar 33 nevsiljenih napak, Osaka samo 12.

"To je moj najljubši teren. Veliko mi pomeni, da sem se vrnila. Zelo čustveno je vse skupaj in komaj zadržujem solze," je dejala Japonka, ki se počasi, a zanesljivo vrača na teniško sceno po rojstvu hčerke leta 2023.

Tudi Iga Swiatek v četrtfinale v dobri uri

Iga Swiatek | Foto: Reuters Iga Swiatek Foto: Reuters Druga nosilka Iga Swiatek je igrala proti agresivni Jekaterini Aleksandrovi, a ta ni imela nobenih možnosti. Poljakinja je napredovala po vsega dobri uri igre s 6:3 in 6:1. Med osem najboljših je letos prišla na vseh štirih največjih turnirjih, kar ji je uspelo prvič v karieri, lovila pa bo sedmi naslov za grand slam.

"Začetek ni bil najboljši, potem pa sem našla ritem in sem se na igrišču počutila kot v svojem mehurčku. Vesela sem zaradi dobrega servisa," je dejala Poljakinja.

OP ZDA, deveti dan, ATP:

Osmina finala:
Iga Swiatek (Pol, 2) – Jekaterina Aleksandrova (Rus, 13) 6:3, 6:1
Naomi Osaka  (Jap, 23) – Coco Gauff (ZDA, 3) 6:3, 6:2
Karolina Muchova (Češ, 11) - Marta Kostjuk (Ukr 27) 6:3, 6:7, 6:3

Amanda Anisimova (ZDA, 8) – Beatriz Haddad Maia (Bra, 18)

Arina Sabalenka
Sportal Sabalenka in Pegula ekspresno v četrtfinale
Novak Đoković
Sportal Đoković nadaljuje lov na rekord, uspešen tudi Alcaraz
kapa_thumb
Sportal Sebični milijonar: dečku iztrgal kapo, zdaj grozi še s tožbami #video
 
Iga Swiatek tenis Naomi Osaka Coco Gauff WTA OP ZDA
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.