Alcaraz v četrtfinalu New Yorka proti Čehu

Na teniškem OP ZDA so na sporedu dvoboji 4. kroga. Carlos Alcaraz je Francoza Arthurja Rinderknecha ugnal v treh nizih s 7:6, 6:3, 6:4. V četrtfinalu ga čaka Čeh Jiri Lehecka. Na delu bo tudi Novak Đoković.

V uvodnem nizu je imel Alcaraz obilo dela. Noben od igralcev si ni priigral točke za odvzem servisa in o zmagovalcu je odločala podaljšana igra. Francoz je povedel z 1:0 in 2:1, nato pa je sledilo pet točk Španca, ki je niz zaključil z drugo od štirih žogic za niz.

Napeto je bilo tudi v nadaljevanju, Španec pa je v obeh preostalih nizih Francozu odvzel po en začetni udarec. V drugem nizu za vodstvo s 4:2 in v tretjem deveto igro za 5:4, nato pa si je na lasten servis priigral napredovanje.

"V prem nizu je bilo res zelo tesno. Nato pa sem našel pravi ritem in ključne točke odigral zelo dobro," je bil po zmagi zadovoljen 22-letni Španec, ki se je že 13. uvrstil vsaj v četrtfinale turnirja za grand slam, kar ni pred njim uspelo še nobenemu igralcu. Letos je bil vsaj v četrtfinalu na vseh turnirjih velike četverice.

V četrtfinalu bo Španec igral s Čehom Jirijem Lehečko. Ta je drugega Francoza Adriana Mannarina premagal s 7:6, 6:4, 2:6 in 6:2. A teniški sladokusci se že ozirajo v nadaljevanje, kjer se obeta tudi morebitni polfinale s Srbom Novakom Đokovićem in finale z Italijanom Jannikom Sinnerjem.

Napet obračun nas čaka tudi med zimzelenim Novakom Đokovićem in Jan-Lennardom Struffom. Srb je v dvoboju velik favorit, a Nemca ne gre odpisati, saj je znan po svojem močnem servisu in nepopustljivosti. Igralca se že zelo dobro poznata, potem ko sta odigrala sedem medsebojnih dvobojev. Tehtnica pa je povsem na strani 38-letnega Beograjčana, ki je dobil vse medsebojne dvoboje.

Zanimivo bo tudi na tekmi med Jirijem Lehecko in Adrianom Mannarinom. Mladi Čeh, 20. nosilec turnirja, se bo moral soočiti z izkušenim. 37-letnim Francozom.

Medvedjev po polomu na OP ZDA končal sodelovanje s Cervaro Ruski teniški igralec Danil Medvedjev je po polomu na odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku končal sodelovanje s svojim dolgoletnim trenerjem, Francozom Gillesom Cervaro, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Plodno sta sodelovala od leta 2017, ko se je Medvedjev kot najstnik preselil iz Rusije na jug Francije, Cervara pa ga je popeljal do prvega mesta na svetovni lestvici in naslova na odprtem prvenstvu ZDA leta 2021.

OP ZDA, 4. krog (ATP) Carlos Alcaraz (ESP/2) : Arthur Rinderknech (FRA) 7:6, 6:3, 6:4

Jiri Lehecka (CZE/20) : Adrian Mannarino (FRA) 7:6, 6:4, 2:6, 6:2



Tomas Machac (CZE/21) - Taylor Fritz (USA/4)

Novak Djokovic (SRB/7) - Jan-Lennard Struff (GER)

