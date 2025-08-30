Coco Gauff se je zabavala in uvrstila v osmino finala

V osmino finala odprtega teniškega prvenstva ZDA v New Yorku se je v soboto zvečer prebila tretjepostavljena Coco Gauff, ki je ekspresno s 6:3 in 6:1 ugnala Magdaleno Frech. Z zmago ostaja v igri za drugo slavje v New Yorku in tretje na turnirjih za grand slam.

"Mislim, da sem igrala dobro. Cel teden je bil zelo čustven, a prav to sem potrebovala, da napredujem. Sama sebi ustvarjam pritisk, danes pa sem dokazala, da se lahko na igrišču tudi zabavam," je na igrišču Arthur Ashe povedala Američanka Coco Gauff, ki se je četrto leto zaporedoma prebila med najboljših 16.

Občinstvo zdaj čaka na veliki obračun z Japonko Naomi Osaka, ki je v treh nizih ugnala Avstralko Dario Kasatkino.

V osmini finala je tudi Čehinja Karolina Muchova, ki je potrebovala tri tesne nize proti rojakinji Lindi Noskovi ter Ukrajinka Marta Kostjuk, ki je za zmago nad Francozinjo Diane Parry s 3:6, 6:4, 6:2 prav tako potrebovala tri nize.

Ponoči bo igrala tudi prva nosilka Iga Swiatek, ki jo čaka dvoboj z Rusinjo Ano Kalinsko.

OP ZDA, 7. dan, WTA:



3. krog:

Coco Gauff (ZDA/3) - Magdalena Frech (Pol/28) 6:3, 6:1;

Karolina Muchova (Češ/11) - Linda Noskova (Češ/21) 6:7 (5), 6:4, 6:2;

Naomi Osaka (Jap(23) - Darja Kasatkina (Avs/15) 6:0, 4:6, 6:3;

Marta Kostjuk (Ukr/27) - Diane Parry (Fra) 3:6, 6:4, 6:2.