Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
M. P., STA

Sobota,
30. 8. 2025,
21.45

Osveženo pred

1 minuta

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Naomi Osaka WTA Coco Gauff OP ZDA tenis

Sobota, 30. 8. 2025, 21.45

1 minuta

OP ZDA, 7. dan (WTA)

Coco Gauff se je zabavala in uvrstila v osmino finala

Avtorji:
M. P., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
OP ZDA Coco Gauff | Coco Gauff | Foto Reuters

Coco Gauff

Foto: Reuters

V osmino finala odprtega teniškega prvenstva ZDA v New Yorku se je v soboto zvečer prebila tretjepostavljena Coco Gauff, ki je ekspresno s 6:3 in 6:1 ugnala Magdaleno Frech. Z zmago ostaja v igri za drugo slavje v New Yorku in tretje na turnirjih za grand slam.

OP ZDA Jelena Ribakina Emma Raducanu
Sportal Ribakina izločila mlado britansko zvezdnico, Sabalenka zanesljiva

"Mislim, da sem igrala dobro. Cel teden je bil zelo čustven, a prav to sem potrebovala, da napredujem. Sama sebi ustvarjam pritisk, danes pa sem dokazala, da se lahko na igrišču tudi zabavam," je na igrišču Arthur Ashe povedala Američanka Coco Gauff, ki se je četrto leto zaporedoma prebila med najboljših 16.

Občinstvo zdaj čaka na veliki obračun z Japonko Naomi Osaka, ki je v treh nizih ugnala Avstralko Dario Kasatkino.

V osmini finala je tudi Čehinja Karolina Muchova, ki je potrebovala tri tesne nize proti rojakinji Lindi Noskovi ter Ukrajinka Marta Kostjuk, ki je za zmago nad Francozinjo Diane Parry s 3:6, 6:4, 6:2 prav tako potrebovala tri nize.

Ponoči bo igrala tudi prva nosilka Iga Swiatek, ki jo čaka dvoboj z Rusinjo Ano Kalinsko.

OP ZDA, 7. dan, WTA:

3. krog:
Coco Gauff (ZDA/3) - Magdalena Frech (Pol/28) 6:3, 6:1;
Karolina Muchova (Češ/11) - Linda Noskova (Češ/21) 6:7 (5), 6:4, 6:2;
Naomi Osaka (Jap(23) - Darja Kasatkina (Avs/15) 6:0, 4:6, 6:3;
Marta Kostjuk (Ukr/27) - Diane Parry (Fra) 3:6, 6:4, 6:2.
OP ZDA Lorenzo Musetti Flavio Cobolli
Sportal Musetti napredoval po predaji svojega rojaka
Naomi Osaka WTA Coco Gauff OP ZDA tenis
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.