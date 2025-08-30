V ženski konkurenci je bila šesti dan OP ZDA v New Yorku že uspešna deveta nosilka, Kazahstanka Jelena Ribakina, ki je gladko s 6:1 in 6:2 ugnala Britanko Emmo Raducanu. Napredovala je tudi prva nosilka Arina Sabalenka, poslovili pa sta se peta in sedma nosilka, Rusinja Mira Andrejeva in Italijanka Jasmine Paolini.

V ženski konkurenci se je prva igralka sveta in branilka naslova iz Belorusije Sabalenka maščevala za poraz v polfinalu OP ZDA leta 2021 Leylah Fernandez z zmago v treh nizih nad Kanadčanko.

"Tega maščevanja sem si zelo želela," je po obračunu dejala Sabalenka. "Takrat je bila to zame težka lekcija. Želela sem si le dokazati, da sem se lekcije naučila in da sem se kot igralka razvila ter da lahko dosežem to zmago."

Sabalenka se bo v naslednjem krogu pomerila z nepostavljeno Španko Cristino Bucsa. Bucsa je v petek presenetljivo premagala Belgijko Elise Mertens, 19. nosilko, s 3:6, 7:5, 6:3. V nočni-jutranjem dvoboju se je pojavilo še eno presenečenje, ko je Taylor Townsend premagala peto nosilko, Rusinjo Miro Andrejevo, s 7:5, 6:2.

Kazahstanka, deveta nosilka Elena Ribakina, zmagovalka Wimbledona leta 2022, je premagala nekdanjo zmagovalko US Opna (2021) Britanko Emmo Raducanu s 6:1, 6:2 in se uvrstila v osmino finala proti zmagovalki Wimbledona iz leta 2023 Marketi Vondroušovi, ki je s 7:6 (4), 6:1 premagala Italijanko, sedmo nosilko Jasmine Paolini.

V drugih dvobojih ženskega žreba je Američanka, četrta nosilka Jessica Pegula, zlahka premagala Viktorijo Azarenko, dvakratno zmagovalko OP Avstralije (2012, 2013). Uvrstila se je v četrti krog, kjer jo čaka rojakinja Ann Li.

OP ZDA, New York, WTA:



3. krog:

Jelena Ribakina (Kaz/9) - Emma Raducanu (VBr) 6:1, 6:2;

Marketa Vondrousiova (Češ) - Jasmine Paolini (Ita/7) 7:6 (4), 6:1;

Jessica Pegula (ZDA/4) - Viktoria Azarenka (Blr) 6:1,7:5;

Arina Sabalenka (Blr/1) - Leylah Fernandez (Kan/31) 6:3, 7:6 (2);

Cristina Bucsa (Špa) - Elise Mertens (Bel/19) 3:6, 7:5, 6:3;

Ann Li (ZDA) - Priscilla Hon (Avs) 7:5, 6:3;

Barbora Krejčikova (Češ) - Emma Navarro (ZDA/10) 4:6, 6:4, 6:4;

Taylor Townsend (ZDA) - Mira Andrejeva (Rus/5) 7:5, 6:2.