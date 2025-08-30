Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
M. P., Ja. M., STA

Sobota,
30. 8. 2025,
8.18

Osveženo pred

36 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,08

Natisni članek

Natisni članek
Marketa Vondroušova Jasmine Paolini Jessica Pegula Jelena Ribakina Emma Raducanu OP ZDA tenis

Sobota, 30. 8. 2025, 8.18

36 minut

OP ZDA, 6. dan (WTA)

Ribakina izločila mlado britansko zvezdnico, Sabalenka zanesljiva

Avtorji:
M. P., Ja. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,08
OP ZDA Jelena Ribakina Emma Raducanu | Jelena Ribakina je izločila mlado britansko zvezdnico Emmo Raducanu. | Foto Reuters

Jelena Ribakina je izločila mlado britansko zvezdnico Emmo Raducanu.

Foto: Reuters

V ženski konkurenci je bila šesti dan OP ZDA v New Yorku že uspešna deveta nosilka, Kazahstanka Jelena Ribakina, ki je gladko s 6:1 in 6:2 ugnala Britanko Emmo Raducanu. Napredovala je tudi prva nosilka Arina Sabalenka, poslovili pa sta se peta in sedma nosilka, Rusinja Mira Andrejeva in Italijanka Jasmine Paolini.

Alexander Zverev
Sportal Jannika Sinnerja motil le žulj, gladko tudi Alexander Zverev

V ženski konkurenci se je prva igralka sveta in branilka naslova iz Belorusije Sabalenka maščevala za poraz v polfinalu OP ZDA leta 2021 Leylah Fernandez z zmago v treh nizih nad Kanadčanko.

"Tega maščevanja sem si zelo želela," je po obračunu dejala Sabalenka. "Takrat je bila to zame težka lekcija. Želela sem si le dokazati, da sem se lekcije naučila in da sem se kot igralka razvila ter da lahko dosežem to zmago."

Sabalenka se bo v naslednjem krogu pomerila z nepostavljeno Španko Cristino Bucsa. Bucsa je v petek presenetljivo premagala Belgijko Elise Mertens, 19. nosilko, s 3:6, 7:5, 6:3. V nočni-jutranjem dvoboju se je pojavilo še eno presenečenje, ko je Taylor Townsend premagala peto nosilko, Rusinjo Miro Andrejevo, s 7:5, 6:2.

Kazahstanka, deveta nosilka Elena Ribakina, zmagovalka Wimbledona leta 2022, je premagala nekdanjo zmagovalko US Opna (2021) Britanko Emmo Raducanu s 6:1, 6:2 in se uvrstila v osmino finala proti zmagovalki Wimbledona iz leta 2023 Marketi Vondroušovi, ki je s 7:6 (4), 6:1 premagala Italijanko, sedmo nosilko Jasmine Paolini.

V drugih dvobojih ženskega žreba je Američanka, četrta nosilka Jessica Pegula, zlahka premagala Viktorijo Azarenko, dvakratno zmagovalko OP Avstralije (2012, 2013). Uvrstila se je v četrti krog, kjer jo čaka rojakinja Ann Li.

OP ZDA, New York, WTA:

3. krog:
Jelena Ribakina (Kaz/9) - Emma Raducanu (VBr) 6:1, 6:2;
Marketa Vondrousiova (Češ) - Jasmine Paolini (Ita/7) 7:6 (4), 6:1;
Jessica Pegula (ZDA/4) - Viktoria Azarenka (Blr) 6:1,7:5;
Arina Sabalenka (Blr/1) - Leylah Fernandez (Kan/31) 6:3, 7:6 (2);
Cristina Bucsa (Špa) - Elise Mertens (Bel/19) 3:6, 7:5, 6:3;
Ann Li (ZDA) - Priscilla Hon (Avs) 7:5, 6:3;
Barbora Krejčikova (Češ) - Emma Navarro (ZDA/10) 4:6, 6:4, 6:4;
Taylor Townsend (ZDA) - Mira Andrejeva (Rus/5) 7:5, 6:2.
Coco Gauff Donna Vekić
Sportal Ljubljenka občinstva v New Yorku se je maščevala Hrvatici
Leandro Riedi
Sportal Senzacija v New Yorku, kot je še ni bilo v tem stoletju
OP ZDA Carlos Alcaraz
Sportal Alcaraz gladko v treh nizih v osmino finala
Marketa Vondroušova Jasmine Paolini Jessica Pegula Jelena Ribakina Emma Raducanu OP ZDA tenis
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.