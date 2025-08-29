Ljubljenka občinstva v New Yorku se je maščevala Hrvatici

Poljakinja Iga Swiatek je napredovala v tretji krog teniškega odprtega prvenstva ZDA v New Yorku. Na zadnjem grand slamu sezone je z nekaj težavami s 6:1, 4:6, 6:4 premagala Nizozemko Suzan Lamens. Ljubljenka domačega občinstva Coco Gauff je preskočila hrvaško oviro. Američanka je s 7:6 in 6:2 ugnala Donno Vekić in se ji maščevala za poraz na lanskoletnem olimpijskem turnirju v Parizu.

Iga Swiatek je bila v prvem nizu zelo prepričljiva, nato pa je v drugem nizu preveč grešila, njena dve leti starejša tekmica pa je z boljšo igro to izkoristila in izenačila. V odločilnem nizu je druga nosilka hitro prišla do prednosti dvojnega odvzema servisa, a nato znova imela težave z začetnim udarcem. Kljub temu se je zbrala tudi v zadnji igri, ko je servirala za zmago, in se šestič uvrstila v tretji krog OP ZDA.

V New Yorku je slavila leta 2022, skupno pa lovi že sedmi grand slam v karieri, potem ko je štirikrat osvojila Roland Garros in letos prvič še Wimbledon. "Nekako sem imela občutek, da je vse odvisno od mene in tega, ali bom delala napake ali ne. Delala sem jih v drugem nizu, potem pa sem postala še malce živčna. Izkoristila je svoje priložnosti in bolje odigrala, a v tretjem nizu se zgodba začne znova. Vedela sem, da lahko igram še malce bolj natančno, kar mi je tudi uspelo," je dejala 24-letnica iz Varšave.

"To ni bil enostaven dvoboj, naredila sem kar nekaj napak, vendar sem se zbrala in odigrala aktivno," je še dodala Poljakinja. Za preboj med 16 najboljših se bo Swiatek pomerila z Rusinjo Ano Kalinsko. Slednja je bila v dveh nizih s 6:1, 7:5 boljša od Kazahstanke Julije Putinceve.

Tudi tokrat pri Coco Gauff ni šlo brez solz

Tretja nosilka in nekdanja zmagovalka OP ZDA Američanka Coco Gauff je po težavah na prvem dvoboju proti Hrvatici Donni Vekić zaigrala precej bolje in zmagala s 7:6 (5) in 6:2.

Tudi tokrat ni šlo brez solz, so zabeležile kamere na obrazu 21-letne igralke, ki pa si je povrnila mirnost in prišla do zmage.

Coco Gauff je izločila Donno Vekić. Foto: Reuters

"Danes je bila zame težka tekma, ampak sem preprosto zadovoljna s tem, kako sem se z njo spopadla," je dejala v pogovoru na igrišču, ko so jo vnovič premagale solze. "Bilo je težkih nekaj tednov. Prvi niz je bil zame težak, ampak vi ste še naprej navijali zame."

Gauff je pohvalila tudi gimnastično legendo Simone Biles, ki je zanjo navijala s tribun. Biles je na olimpijskih igrah v Tokiu premagala mentalno blokado, si opomogla ter lani poleti v Parizu osvojila tri zlate medalje.

"Videla sem jo, pomagala mi je premagati težave," je dejala Gauff. "Razmišljala sem, če lahko ona skoči na 10-centimetrsko gred z vsemi pritiski na svetu, lahko tudi jaz udarim žogo na tem ogromnem igrišču. To me je malo pomirilo, saj vem, skozi kaj vse je šla Simone psihično."

Simone Biles si je ogledala teniški spektakel v New York in stiskala pesti za Coco Gauff. Foto: Reuters

Gauff se bo v naslednjem dvoboju pomerila s Poljakinjo, 28. nosilko Magdaleno Frech. V ženski konkurenci so od nosilk napredovale tudi Jekaterina Aleksandrova, Beatriz Haddad Maia in Linda Noskova. Nobena tekmici ni oddala niza.

OP ZDA, 5. dan, WTA:



2. krog:

Iga Swiatek (Pol/2) - Suzan Lamens (Niz) 6:1, 4:6, 6:4;

Coco Gauff (ZDA, 3) – Donna Vekić (Hrv) 7:6 (5), 6:2;

Amanda Anisimova (ZDA, 8) – Maya Joint (Avs) 7:6 (2), 6:2;

Karolina Muchova (Češ/11) - Sorana Cirstea (Rom) 7:6 (0), 6:7 (3), 6:4;

Jekaterina Aleksandrova (Rus/13) - Wang Xinyu (Kit) 6:2, 6:2;

Daria Kasatkina (Avs, 15) – Kamilla Rakhimova 6:2, 4:6, 7:5;

Beatriz Haddad Maia (Bra/18) - Viktorija Golubic (Švi) 6:1, 6:4;

Linda Noskova (Češ/21) - Eva Lys (Nem) 6:4, 3:0 - predaja;

Naomi Osaka (Jap/23) - Hailey Baptiste (ZDA) 6:3, 6:1;

Marta Kostjuk (Ukr/27) - Zeynep Sönmez (Tur) 7:5, 6:7 (5), 6:3;

Magdalena Frech (Pol/28) - Peyton Stearns (ZDA) 6:7 (6), 6:3, 6:2;

Ana Kalinska (Rus/29) - Julija Putinceva (Kaz) 6:1, 7:5;

Maria Sakari (Grč) - Anna Bondar (Mad) 6:3, 6:1;

Laura Siegemund (Nem) - Anastasija Zaharova (Rus) 6:4, 6:2;

Diane Parry (Fra) - Renata Zarazua (Meh) 6:2, 2:6, 7:6 (7);

Jaqueline Cristian (Rom) - Ashlyn Krueger (ZDA) 4:6, 6:2, 6:2;