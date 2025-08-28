Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. T. K., STA

Četrtek,
28. 8. 2025,
13.30

Osveženo pred

1 ura, 1 minuta

US Open 2025

Latvijska tenisačica na OP ZDA tarča obtožb o rasizmu

Taylor Townsend | Foto Reuters

Foto: Reuters

Že tako vroče dogajanje na letošnjem zadnjem teniškem turnirju za veliki slam v New Yorku je še bolj razvnel prepir med igralko iz Latvije Jeleno Ostapenko in njeno ameriško tekmico Taylor Townsend. Po zmagi domače tenisačice nad Ostapenko sta se zapletli v prepir, v katerem naj bi Latvijka izrekla nekaj besed, ki bi lahko imele rasističen podton.

Taylor Townsend je namreč temnopolta Američanka, zato so mediji v ZDA še zlasti pozorni na izrečene besede v prepirih ob vključenih televizijskih kamerah in mikrofonih.

Američanka in Latvijka sta se spopadli v drugem krogu na stadionu Flushing Meadows, nato pa sta se ob strani igrišča zapletli v prepir, kar je prineslo glasno žvižganje množice po zmagi ljubljenke občinstva Townsend na domačem turnirju s 7:5, 6:1.

Ostapenko je kasneje na družbenih omrežjih obtožila nasprotnico, da je bila "nespoštljiva" in kritizirala njeno vedenje med ogrevanjem, preden so jo pričakale obtožbe o rasizmu.

Ostapenko: Nikoli v življenju nisem bila rasistka

Ostapenko je v svoji Instagram zgodbi, ki jo je zdaj že izbrisala, zapisala: "Vau, koliko sporočil sem prejela, da sem rasistka. Nikoli v življenju nisem bila rasistka in spoštujem vse narode na svetu, zame ni pomembno, od kod prihajaš."

"V tenisu obstajajo neka pravila in žal, ko je občinstvo na tvoji strani, jih ne moreš uporabiti na nespoštljiv način do nasprotnika. Na žalost, ker prihajam iz tako majhne države, nimam tako velike podpore in možnosti igrati v domovini. Vedno sem rada igrala v ZDA in na odprtem prvenstvu ZDA, a to je prvič, da se nekdo loteva tekme na tako nespoštljiv način."

V ločeni, zdaj že izbrisani objavi na družbenih omrežjih, je Ostapenko dodala: "Bila je zelo nespoštljiva, saj je imela žogico v odločilnem trenutku in se ni opravičila, njen odgovor pa je bil, da se ji sploh ni treba opravičevati. Če igra v domovini, to še ne pomeni, da se lahko obnaša in počne, kar hoče."

Townsend: Rekla mi je, da nimam stila, da nimam izobrazbe

Townsend je v intervjuju na igrišču lahko z vsem srcem proslavila zmago nad 25. nosilko: "To je tekmovanje, ljudje se razburijo, ko izgubijo, in nekateri ljudje govorijo slabe stvari."

"Rekla mi je, da nimam stila, da nimam izobrazbe in da bomo videli, kaj se bo zgodilo, ko bomo prišli iz ZDA. Veselim se tega. Premagala sem jo v Kanadi zunaj ZDA, zato poglejmo, kaj bo še imela povedati," je v slogu vročekrvnih izmenjav besed v tekmovanjih v borilnih športih odvrnila Townsend.

Kasneje so na novinarski konferenci Townsend vprašali, ali so bili v izjavah Ostapenko na igrišču rasni prizvoki, Američanka pa je dodala: "Zelo sem ponosna, da sem kot temnopolta ženska tukaj in predstavljam sebe ter nas in našo kulturo."

"Želim poskrbeti, da bom vsakič, ko stopim na igrišče in tudi izven njega, naredila vse, kar je v moji moči, da bom kar najboljša možna zastopnica svoje države. Zato ne morem govoriti o tem, kako se je ob tem počutila moja tekmica. To boste morali vprašati njo. Sama tega nisem tako sprejela, ampak tudi to je bila dolgo stigma v naši skupnosti, češ da nismo izobraženi, in vse to je bilo najbolj oddaljeno od resnice."

