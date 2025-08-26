Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

OP ZDA, 3. dan (ATP)

Jannik Sinner odpravil vse težave

Jannik Sinner je pripravljen. | Foto Reuters

Jannik Sinner je pripravljen.

Foto: Reuters

Tudi danes bodo na igriščih v New Yorku še vedno v ospredju dvoboji 1. kroga. Na delu bo tudi prvi teniški igralec sveta Jannik Sinner. Italijan je odpravil zdravstvene težave, zaradi katerih je moral nedavno v finalu masters turnirja v Cincinnatiju predati dvoboj Carlosu Alcarazu pri zaostanku z 0:5. V uvodnem nastopu se bo udaril z 89. igralcem sveta, Čehom Vitom Koprivo.

Carlos Alcaraz
Sportal Alcaraz z novo pričesko brez težav prek prve ovire

Zanimivejši pari 1. kroga:

Jannik Sinner (Ita, 1) – Vit Kopriva (Češ)
Alex de Minaur (Avs, 8) – Christopher O'Connell (Avs)
Lorenzo Musetti (Ita, 10) – Giovanni Mpetshi Perricard (Fra)
Francisco Cerundolo (Arg, 19) – Matteo Arnaldi (Ita) 
Aleksander Bublik (Kaz, 23) – Marin Čilić (Hrv)
Felix Auger-Aliassime (Kan, 25) – Billy Harris (VBr)
Stefanos Cicipas (Grč, 26) – Alexandre Muller (Fra)

Karolina Muchova, Venus Williams
Sportal Čustven dan na OP ZDA: Vrnila se je legendarna Venus, poslovila pa Kvitova
 
