Torek, 26. 8. 2025, 17.53
16 minut
OP ZDA, 3. dan (ATP)
Jannik Sinner odpravil vse težave
Tudi danes bodo na igriščih v New Yorku še vedno v ospredju dvoboji 1. kroga. Na delu bo tudi prvi teniški igralec sveta Jannik Sinner. Italijan je odpravil zdravstvene težave, zaradi katerih je moral nedavno v finalu masters turnirja v Cincinnatiju predati dvoboj Carlosu Alcarazu pri zaostanku z 0:5. V uvodnem nastopu se bo udaril z 89. igralcem sveta, Čehom Vitom Koprivo.
Zanimivejši pari 1. kroga:
Jannik Sinner (Ita, 1) – Vit Kopriva (Češ)
Alex de Minaur (Avs, 8) – Christopher O'Connell (Avs)
Lorenzo Musetti (Ita, 10) – Giovanni Mpetshi Perricard (Fra)
Francisco Cerundolo (Arg, 19) – Matteo Arnaldi (Ita)
Aleksander Bublik (Kaz, 23) – Marin Čilić (Hrv)
Felix Auger-Aliassime (Kan, 25) – Billy Harris (VBr)
Stefanos Cicipas (Grč, 26) – Alexandre Muller (Fra)