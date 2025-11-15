Po razburljivem skupinskem delu zaključnega teniškega turnirja (Nitto ATP), sta v soboto na sporedu dva polfinalna dvoboja. V popoldanskem delu se bosta udarila Jannik Sinner in Alex de Minaur, zvečer pa Carlos Alcaraz in Felix Auger-Aliassime.

Jannik Sinner je v prvem dvoboju velik favorit, potem ko ima proti Alexu De Minaurju v vseh dosedanjih dvobojih razmerje zmag in porazaov 12:0. Avstralec se je do polfinala prebil z veliko zmago nad Taylorjem Fritzem. Za Sinnerja, ki je branilec naslova, je vsaka napaka lahko usodna, a Italijan v skupinskem delu še ni oddal niza, kar samo kaže na njegovo kakovost. "Moram biti zelo previden, ker on nima kaj izgubiti,” je po petkovi zmagi nad Benom Sheltonom povedal Sinner.

Carlos Alcaraz je lahko bolj sproščen. Foto: Reuters

Carlos Alcaraz si je že zagotovil končno prvo mesto na lestvici ATP, kar pomeni, da zdaj lahko igra še bolj sproščeno. Njegova glavna naloga je, da prvič v karieri osvoji prestižen turnir. Njegov nasprotnik v polfinalu je Felix Auger-Aliassime, ki je v dramatičnem dvoboju premagal Zvereva in si izboril prvo polfinale v Torinu. Kanadčan bo zdaj skušal Alcaraza presenetiti in si priigrati veliki finale. Njun medsebojni izid v zmagah je 4:3 za Španca, “To je kot veliki finale. Če bom imel priložnost, jo bom izkoristil,” je dejal Auger-Aliassime.

Polfinale



14.30 Jannik Sinner (Ita, 2) - Alex de Minaur (Avs, 7)

20.30 Carlos Alcaraz (Špa, 1) - Felix Auger-Aliassime (Kan, 8)

Preberite še: