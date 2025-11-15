Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
B. B.

Sobota,
15. 11. 2025,
9.42

Osveženo pred

5 minut

Sobota, 15. 11. 2025, 9.42

5 minut

ATP, zaključni turnir sezone

V Torinu veliki poslastici za finalno vstopnico

Avtor:
B. B.

Jannik Sinner | Jannik Sinner je pred polfinalom previden. | Foto Guliverimage

Jannik Sinner je pred polfinalom previden.

Foto: Guliverimage

Po razburljivem skupinskem delu zaključnega teniškega turnirja (Nitto ATP), sta v soboto na sporedu dva polfinalna dvoboja. V popoldanskem delu se bosta udarila Jannik Sinner in Alex de Minaur, zvečer pa Carlos Alcaraz in Felix Auger-Aliassime.

Jannik Sinner je v prvem dvoboju velik favorit, potem ko ima proti  Alexu De Minaurju v vseh dosedanjih dvobojih razmerje zmag in porazaov 12:0.  Avstralec se je do polfinala prebil  z veliko zmago nad Taylorjem Fritzem. Za Sinnerja, ki je branilec naslova, je vsaka napaka lahko usodna, a Italijan v skupinskem delu še ni oddal niza, kar samo kaže na njegovo kakovost. "Moram biti zelo previden, ker on nima kaj izgubiti,” je po petkovi zmagi nad Benom Sheltonom povedal Sinner.

Carlos Alcaraz je lahko bolj sproščen. | Foto: Reuters Carlos Alcaraz je lahko bolj sproščen. Foto: Reuters Avstralec bo skušal izkoristiti vsako priložnost

Carlos Alcaraz si je že zagotovil končno prvo mesto na lestvici ATP, kar pomeni, da zdaj lahko igra še bolj sproščeno. Njegova glavna naloga je, da prvič v karieri osvoji prestižen turnir. Njegov nasprotnik v polfinalu je Felix Auger-Aliassime, ki je v dramatičnem dvoboju premagal Zvereva in si izboril prvo polfinale v Torinu. Kanadčan bo zdaj skušal Alcaraza presenetiti in si priigrati veliki finale. Njun medsebojni izid v zmagah je 4:3 za Španca, “To je kot veliki finale. Če bom imel priložnost, jo bom izkoristil,” je dejal Auger-Aliassime.

Polfinale

14.30 Jannik Sinner (Ita, 2) - Alex de Minaur (Avs, 7)
20.30 Carlos Alcaraz (Špa, 1) - Felix Auger-Aliassime (Kan, 8)

