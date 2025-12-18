Nekateri viri pravijo, da so se med prvim teniškim igralcem Carlosom Alcarazom in zdaj že njegovim nekdanjim trenerjem Juanom Carlosom Ferrerom nesoglasja pojavila zaradi nove pogodbe. Mnogi so prepričani, da te odločitve ni sprejel Alcaraz sam, ampak njegova ekipa.

V sredo je kot strela z jasnega udarila novica, da se Carlos Alcaraz in Juan Carlos Ferrero po letošnji izjemni sezoni razhajata. V svojih zapisih sta bila glavna akterja zelo spoštljiva in diskretna. Kmalu za tem so v javnost začele prihajati nove podrobnosti glede njunega razhoda. Do nadaljnjega naj bi roko nad mladim Špancem držal njegov rojak Samuel Lopez, ki se je ekipi pridružil na začetku sezone in bo njegov edini trener.

V pogovoru za špansko športno oddajo RNE Deportes je Javier de Diego, poznavalec tenisa, razkril podrobnosti o razlogih za Ferrerov odhod iz ekipe prvega igralca sveta. "Prekinitev sodelovanja se je zgodila pred dvema dnevoma. Razlog je neusklajenost glede pogodbe, ne nesoglasja glede treninga," je povedal španski novinar. "Lahko bi rekli, da je odnos razpadel zaradi neuspešnih pogajanj o novi pogodbi Juana Carlosa Ferrera."

Svoj pogled je predstavil tudi Kiko Navarro, prvi trener Carlosa Alcaraza. Ta je še vedno povezan z njegovo družino, sredina novica pa ga je presenetila. "Zadevo so izpeljali zelo diskretno. To je povsem razumljivo, saj si Juan Carlos zasluži spoštovanje. Vsaka stvar ima svoj začetek in svoj konec. Presenetilo me je. Mogoče bi bil manj presenečen, če bi mi to rekli lani ali v kakšnem drugem obdobju," je povedal Navarro, ki je namignil, da Carlos Alcaraz ni sam sprejel takšne odločitve.

"Carlitos je zelo zaščitniški do svojih trenerjev. Bil do mene in vem, da je bil tudi do Juana Carlosa. A pride trenutek, ko je zaradi razlogov zunaj športa treba sprejeti takšno odločitev. Konec koncev je Juan Carlos opravil izjemno delo. Ničesar mu ne moremo očitati. Tisti, ki so sprejeli to odločitev, in verjamem, da to ni bil Carlitos, imajo pač svoje razloge, ki jih sam ne poznam."

Skupaj sta dosegla velike uspehe

Carlos Alcaraz je pod vodstvom 45-letnega španskega trenerja osvojil šest naslovov na turnirjih za grand slam. Dvakrat je zmagal na OP Francije, v Wimbledonu in na OP ZDA, ob tem pa je več kot 50 tednov preživel na vrhu lestvice ATP. Septembra 2022 je postal najmlajši igralec v zgodovini ATP, ki se je povzpel na prvo mesto.

V zadnji sezoni je 22-letni teniški zvezdnik osvojil dva turnirja za grand slam (OP Francije, OP ZDA), skupno pa je zmagal na osmih turnirjih in s tem sezono končal na prvem mestu.

