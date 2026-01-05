Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

5. 1. 2026,
11.47

1 ura, 28 minut

Ponedeljek, 5. 1. 2026, 11.47

1 ura, 28 minut

Lestvica ATP, 5. januar

Na vrhu Alcaraz pred Sinnerjem, prvi Slovenec daleč zadaj

STA

Carlos Alcaraz | Carlos Alcaraz | Foto Reuters

Carlos Alcaraz

Foto: Reuters

Španec Carlos Alcaraz je novo teniško sezono pozdravil kot številka 1 na svetu, za njim je zmagovalec sklepnega mastersa Italijan Jannik Sinner. Omenjena dva imata ogromno prednost pred zasledovalci. Med Slovenci je na svetovni lestvici najboljši Bor Artnak na 497. mestu.

Tretji je Nemec Alexander Zverev, četrti zimzeleni Srb Novak Đoković, peti pa mladi Kanadčan Felix Auger-Aliassime.

V najboljši deseterici je prišlo do premikov. Američan Tylor Fritz je padel za tri mesta in je po novem deveti, posledično so se za mesto na lestvici povzpeli zdaj šesti Avstralec Alex De Minaur, sedmi Italijan Lorenzo Musetti in osmi Američan Ben Shelton.

Deseti je Britanec Jack Draper, za katerega je že znano, da zaradi dolgotrajne poškodbe leve roke ne bo nastopil na uvodnem grand slamu sezone v Melbournu.

* Lestvica ATP (5. januar 2026):
  1.   (1.) Carlos Alcaraz (Špa)           12.050 točk
  2.   (2.) Jannik Sinner (Ita)            11.500
  3.   (3.) Alexander Zverev (Nem)           5105
  4.   (4.) Novak Đoković (Srb)              4780
  5.   (5.) Felix Auger-Aliassime (Kan)      4190
  6.   (7.) Alex De Minaur (Avs)             4080
  7.   (8.) Lorenzo Musetti (Ita)            3990
  8.   (9.) Ben Shelton (ZDA)                3960
  9.   (6.) Taylor Fritz (ZDA)               3840
 10.  (10.) Jack Draper (VBr)                2990
...
497. (498.) Bor Artnak (Slo)                   86
585. (586.) Filip Jeff Planinšek (Slo)         64
...

