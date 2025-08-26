Legendarna Venus se je vrnila v Flushing Meadows, čustven konec Kvitove

Drugi dan zadnjega turnirja za veliki slam v letu 2025 je na osrednje igrišče stopila tudi Venus Williams. 45-letnica, ki je na OP ZDA nastopala s posebnim povabilom, je po dveh urah igre in treh nizih izgubila s Čehinjo Karolino Muchovo. Njena rojakinja Petra Kvitova je odigrala zadnji dvoboj kariere.

Uspešna je bila peta nosilka Mira Andrejeva, ki je svojo prvo oviro preskočila ekspresno, Američanko Alycio Parks je izločila s 6:0, 6:1. Za presenečenje je poskrbela Madžarka Anna Bodnar, ki je s 6:2, 6:4 premagala 12. nosilko Elino Svitolino.

Že po prvem krogu pa se poslavljala šesta nosilka Madison Keys S 6:7 (10), 7:6 (3), 7:5 jo je izločila Mehičanka Renata Zarazua. V drugem krogu se bo Zarazua pomerila proti Francozinji Diane Parry. Slednja je Čehinjo Petro Kvitovo poslala v pokoj, potem ko jo je premagala s 6:0, 6:1. Petintridesetletna dvakratna zmagovalka Wimbledona (2011, 2014) se v zadnjih letih ni več vrnila v teniški vrh, danes pa je v solzah pospremila v New Yorku napovedani konec športne poti.

Petra Kvitova končuje teniško kariero. Foto: Guliverimage

"Nadejala sem se boljše predstave za konec, a bilo je zelo čustveno. Hvala organizatorjem turnirja, da sem lahko tukaj opravila zadnji ples. Ničesar mi ni žal, to je bila res prekrasna kariera," je po koncu športne poti dejala 35-letna Čehinja.

Brez večjih težav je napredovala deveta nosilka, Kazahstanka Elena Ribakina, ki je s 6:3, 6:0 ugnala Američanko Julieto Parejo.