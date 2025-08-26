Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Pe. M., Ja. M., STA

Torek,
26. 8. 2025,
6.45

Osveženo pred

12 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
Venus Williams Mira Andrejeva WTA tenis OP ZDA

Torek, 26. 8. 2025, 6.45

12 minut

OP ZDA, 2. dan (WTA)

Legendarna Venus se je vrnila v Flushing Meadows, čustven konec Kvitove

Avtorji:
Pe. M., Ja. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Karolina Muchova, Venus Williams | Karolina Muchova je po dveh urah strla odpor Venus Williams. | Foto Reuters

Karolina Muchova je po dveh urah strla odpor Venus Williams.

Foto: Reuters

Drugi dan zadnjega turnirja za veliki slam v letu 2025 je na osrednje igrišče stopila tudi Venus Williams. 45-letnica, ki je na OP ZDA nastopala s posebnim povabilom, je po dveh urah igre in treh nizih izgubila s Čehinjo Karolino Muchovo. Njena rojakinja Petra Kvitova je odigrala zadnji dvoboj kariere.

Emma Raducanu
Sportal Britanka leta 2021 poskrbela za svetovno senzacijo, na novo zmago čakala kar štiri leta

Uspešna je bila peta nosilka Mira Andrejeva, ki je svojo prvo oviro preskočila ekspresno, Američanko Alycio Parks je izločila s 6:0, 6:1. Za presenečenje je poskrbela Madžarka Anna Bodnar, ki je s 6:2, 6:4 premagala 12. nosilko Elino Svitolino.

Že po prvem krogu pa se poslavljala šesta nosilka Madison Keys S 6:7 (10), 7:6 (3), 7:5 jo je izločila Mehičanka Renata Zarazua. V drugem krogu se bo Zarazua pomerila proti Francozinji Diane Parry. Slednja je Čehinjo Petro Kvitovo poslala v pokoj, potem ko jo je premagala s 6:0, 6:1. Petintridesetletna dvakratna zmagovalka Wimbledona (2011, 2014) se v zadnjih letih ni več vrnila v teniški vrh, danes pa je v solzah pospremila v New Yorku napovedani konec športne poti.

Petra Kvitova končuje teniško kariero. | Foto: Guliverimage Petra Kvitova končuje teniško kariero. Foto: Guliverimage

"Nadejala sem se boljše predstave za konec, a bilo je zelo čustveno. Hvala organizatorjem turnirja, da sem lahko tukaj opravila zadnji ples. Ničesar mi ni žal, to je bila res prekrasna kariera," je po koncu športne poti dejala 35-letna Čehinja.

Brez večjih težav je napredovala deveta nosilka, Kazahstanka Elena Ribakina, ki je s 6:3, 6:0 ugnala Američanko Julieto Parejo.

Izidi:

Anastazija Pavljučenko (Rus) - Dajana Jastremska (Ukr/30) 6:7 (5), 7:6 (5), 6:4;
Barbora Krejčikova (Češ) - Victoria Mboko (Kan/22) 6:3, 6:2;
Priscilla Hon (Avs) - Leolia Jeanjean (Fra) 6:3, 7:5;
Ljudmila Samsonova (Rus/17) - Yue Yuan (Kit) 2:6, 6:4, 6:4;
Diane Parry (Fra) - Petra Kvitova (Češ) 6:1, 6:0;
Julija Putinceva (Kaz) - Elisabetta Cocciaretto (Ita) 6:4, 7:6 (4);
Renata Zarazua (Meh) - Madison Keys (ZDA/6) 6:7 (10), 7:6 (3), 7:5;
Elise Mertens (Bel/19) - Alyssa Ahn (ZDA) 6:1, 6:0;
Taylor Townsend (ZDA) - Antonia Ružić (Hrv) 6:4, 6:4;
Iva Jović (ZDA) - Aljaksandra Sasnovič (Blr) 7:6 (6), 6:3;
Ana Kalinska (Rus/29) - Clervie Ngounoue (ZDA) 6:0, 5:7, 6:4;
Cristina Bucsa (Špa) - Claire Liu (ZDA) 6:2, 6:1;
Jelena Ribakina (Kaz/9) - Julieta Pareja (ZDA) 6:3, 6:0;
Kamila Rahimova (Rus) - Caroline Garcia (Fra) 6:4, 4:6, 6:3;
Darja Kasatkina (Avs/15) - Gabriela Ruse Elena (Rom) 7:5, 6:1;
Ann Li (ZDA) - Rebecca Sramkova (Svk) 4:6, 6:2, 6:4;
Maria Sakari (Grč) - Tatjana Maria (Nem) 6:3, 6:2;
Elsa Jacquemot (Fra) - Marie Bouzkova (Češ) 6:4, 6:3;
Magdalena Frech (Pol/28) - Talia Gibson (Avs) 6:2, 6:2;
Anna Bondar (Hun) - Elina Svitolina (Ukr/12) 6:2, 6:4;
Peyton Stearns (ZDA) - Darja Semenistaja (Lat) 7:5, 6:0;
Zeynep Sonmez (Tur) - Katie Volynets (ZDA) 6:3, 6:4;
Karolina Muchova (Češ/11) - Venus Williams (ZDA) 6:3, 2:6, 6:1;
Mira Andrejeva (Rus/5) - Alycia Parks (ZDA) 6:0, 6:1.

Carlos Alcaraz
Sportal Alcaraz brez težav prek prve ovire
Learner Tien Novak Đoković US Open 2025
Sportal Novak Đoković preskočil mladega Američana, Fritz in Shelton zanesljiva
Veronika Erjavec
Sportal Veronika Erjavec obstala na zadnji stopnici za vstop na glavni turnir
 
Venus Williams Mira Andrejeva WTA tenis OP ZDA
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.