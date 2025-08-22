Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Petek,
22. 8. 2025,
21.17

1 ura, 23 minut

tenis OP ZDA Veronika Erjavec

OP ZDA, WTA, kvalifikacije

Veronika Erjavec obstala na zadnji stopnici za vstop na glavni turnir

STA

Veronika Erjavec

Veronika Erjavec se poslavlja od OP ZDA.

Foto: Guliverimage

Slovenija v glavnem delu tekmovanja posameznikov na zadnjem teniškem grand slamu sezone v New Yorku ne bo imela svojega predstavnika. V odločilnem tretjem krogu kvalifikacij je Veroniko Erjavec s 7:5 in 6:4 ustavila 25-letna Američanka Claire Liu.

Američanka, na lestvici WTA 374. in s tem kar 234 mest nižje od Slovenke, je prvi niz dobila v 12. igri na servis Erjavec, ko je povedla s 40:0 in izkoristila drugo zaključno žogico. Pred tem je bila blizu uspehu tudi Slovenka, ki je v sedmi igri zapravila tri priložnosti za odvzem servisa in eno v tretji.

Drugi niz je obetal preobrat. Ljubljančanka je potrdila položaj na lestvici WTA in tekmici dvakrat odvzela servis za vodstvo s 3:0, v nadaljevanju je vodila še s 3:1 in 4:2. Sledil je nov mrk. Tekmica je dobila štiri igre zaporedoma, odločilno 10. spet na servis Slovenke.

Pred tem je Erjavec v prvem kvalifikacij v dveh nizih s 6:1, 6:3 ugnala Rusinjo Marijo Timofejevo in nato v drugem krogu s 6:4, 6:4 še Kanadčanko Cadence Brace.

Preostale tri Slovenke so se poslovile v prvem krogu. Najbližje zmagi je bila Tamara Zidanšek, ki je v drugem nizu zapravila zaključno žogico, Polona Hercog je izgubila v treh nizih, Kaja Juvan pa v dveh.

