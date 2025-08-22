Veronika Erjavec obstala na zadnji stopnici za vstop na glavni turnir

Slovenija v glavnem delu tekmovanja posameznikov na zadnjem teniškem grand slamu sezone v New Yorku ne bo imela svojega predstavnika. V odločilnem tretjem krogu kvalifikacij je Veroniko Erjavec s 7:5 in 6:4 ustavila 25-letna Američanka Claire Liu.

Američanka, na lestvici WTA 374. in s tem kar 234 mest nižje od Slovenke, je prvi niz dobila v 12. igri na servis Erjavec, ko je povedla s 40:0 in izkoristila drugo zaključno žogico. Pred tem je bila blizu uspehu tudi Slovenka, ki je v sedmi igri zapravila tri priložnosti za odvzem servisa in eno v tretji.

Drugi niz je obetal preobrat. Ljubljančanka je potrdila položaj na lestvici WTA in tekmici dvakrat odvzela servis za vodstvo s 3:0, v nadaljevanju je vodila še s 3:1 in 4:2. Sledil je nov mrk. Tekmica je dobila štiri igre zaporedoma, odločilno 10. spet na servis Slovenke.

Pred tem je Erjavec v prvem kvalifikacij v dveh nizih s 6:1, 6:3 ugnala Rusinjo Marijo Timofejevo in nato v drugem krogu s 6:4, 6:4 še Kanadčanko Cadence Brace.

Preostale tri Slovenke so se poslovile v prvem krogu. Najbližje zmagi je bila Tamara Zidanšek, ki je v drugem nizu zapravila zaključno žogico, Polona Hercog je izgubila v treh nizih, Kaja Juvan pa v dveh.