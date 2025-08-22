V središču pozornosti Sinner, Alcaraz, Đoković in neuničljiva Venus Williams

V nedeljo se bo na igriščih Flushing Meadows v New Yorku začel zadnji letošnji turnir za grand slam. Ljubitelji tenisa so v pričakovanju novega finala med Italijanom Jannikom Sinnerjem in Špancem Carlosom Alcarazom. Hkrati sta v zraku vprašanji, ali lahko Novak Đoković osvoji rekordni 25. naslov na največjih turnirjih, in kaj lahko na turnirju stori 45-letna Venus Williams, ki bo zaigrala s povabilom ameriške teniške zveze.

Američanka Venus Williams, sicer štirikratna olimpijska prvakinja in dvakratna zmagovalka OP ZDA, se je v teniške arene vrnila julija v Washingtonu in v prvem krogu premagala Peyton Stearns. S tem je postala druga najstarejša igralka z zmago na turnirjih WTA. Rekord ima v lasti Martina Navratilova, ki je prav na US Opnu zmagala pri 47 letih.

Novak Đoković naskakuje rekordno 25. zmago na grand slam turnirju. Foto: Guliverimage

Za vpis v zgodovino bo veliko več dvobojev in zmag potreboval 38-letni Srb Novak Đoković, ki bo osmič naskakoval 25. grand slam naslov, s katerim bi prehitel Avstralko Margaret Court. Zadnjega, se pravi 24., je Đoković osvojil prav v New Yorku leta 2023, ko je bil v finalu boljši od Danila Medvedjeva.

Sinner in Alcaraz favorita, Italijan ima lažji žreb

Glavna favorita v moškem delu turnirja sta najboljša igralca s svetovne lestvice. Italijan in Španec sta se srečala v finalih zadnjih dveh grand slamov in si razdelila izkupiček. Alcaraz je slavil v epskem finalu v Roland Garrosu, Sinner pa se mu je oddolžil v Wimbledonu. Skupaj sta Jannik Sinner in Carlos Alcaraz dobila zadnjih sedem grand slamov, štiri Italijan, tri pa Španec.

Se bosta v veliki finale uvrstila Jannik Sinner in Carlos Alcaraz? Foto: Reuters

Teoretično ima 24-letni Italijan, sicer branilec naslova, nekoliko lažji žreb, saj ima na papirju prvega resnega tekmeca v četrtfinalu, lanskega polfinalista Jacka Draperja, medtem ko lahko dve leti mlajši Španec pred polfinalom, kjer bi se teoretično srečal z Đokovićem, naleti na Danila Medvedjeva, Bena Sheltona in Casperja Ruuda.

Naslov pri dekletih brani prva dama sveta Arina Sabalenka, ki je letos izgubila finale OP Avstralije in Rolanda Garrosa, v Wimbledonu pa se je poslovila v polfinalu. Njeni glavni tekmici bosta zmagovalka Wimbledona Iga Swiatek in najboljša na OP Francije Coco Gauff.

Veronika Erjavec je od nastopa v glavnem delu turnirja v New Yorku oddaljena le še en korak. Foto: Aleš Fevžer

Slovenija ima v članski konkurenci le še eno orožje v ognju. Veroniko Erjavec do premiernega nastopa v glavnem delu turnirja čaka še ena kvalifikacijska ovira v podobi Američanke Claire Liu, medtem ko so se Kaja Juvan, Tamara Zidanšek in Polona Hercog poslovile že v prvem krogu.