Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. P., STA

Petek,
22. 8. 2025,
8.02

Osveženo pred

45 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
Veronika Erjavec US Open WTA ATP teniški globus

Petek, 22. 8. 2025, 8.02

45 minut

Teniški globus, 22. avgust

Veronika Erjavec v New Yorku preskočila še drugo oviro

Avtorji:
R. P., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Veronika Erjavec | Veronika Erjavec je od nastopa na US Opnu oddaljena le še en korak. | Foto Aleš Fevžer

Veronika Erjavec je od nastopa na US Opnu oddaljena le še en korak.

Foto: Aleš Fevžer

Slovenska teniška igralka Veronika Erjavec se je prebila v tretji krog kvalifikacij za zadnji teniški grand slam sezone v New Yorku. V dveh nizih s 6:4, 6:4 je premagala Kanadčanko Cadence Brace. Zadnjo oviro na poti do uvrstitve v glavni del odprtega prvenstva ZDA bo za Slovenko predstavljala Američanka Claire Liu. V Monterreyju, Winstonu Salemu in Clevelandu se nadaljujejo zadnji večji turnirji pred začetkom US Opna.

Carlos Alcaraz
Sportal Alcaraz in Đoković v istem delu žreba US Opna

Dvoboj s kanadsko tekmico Cadence Brace je trajal uro in 52 minut. V tretjem kvalifikacijskem krogu se bo Slovenka merila z vrstnico, 25-letno Liu, ki na lestvici WTA zaseda 374. mesto. Veronika Erjavec je trenutno 140. igralka sveta.

Preostale tri Slovenke so se poslovile v prvem krogu. Najbližje zmagi je bila Tamara Zidanšek, ki je v drugem nizu zapravila zaključno žogico, Polona Hercog je izgubila v treh nizih, Kaja Juvan pa s 7:5 in 6:4.

Monterrey, WTA 500 (914.005 evrov):

- četrtfinale:
Alycia Parks (ZDA) - Rebecca Šramkova (Slk) 6:2, 7:5;
Dijana Šnajder (Rus/3) - Elise Mertens (Bel/5) 3:6, 7:6 (7), 7:6 (4);
Jekaterina Aleksandrova (Rus/2) - Linda Noskova (Češ/6) 7:6 (5), 4:6, 6:2;

Winston Salem, ATP 250 (681.980 evrov):

- četrtfinale:
Giovanni Mpetshi Perricard (Fra/9) - Hamad Međedović (Srb) 7:6 (8), 6:2;
Sebastian Korda (ZDA/11) - Miomir Kecmanović (Srb/13) 6:1, 6:4;
Marton Fucsovics (Mad) - Jaume Munar (Špa/12) 7:5, 6:3;

Cleveland, WTA 250 (235.000 evrov):

- osmina finala:
Elsa Jacquemot (Fra) - Solana Sierra (Arg) 7:5, 7:6 (2);
Ann Li (ZDA) - Iva Jović (ZDA) 6:3, 2:6, 6:3;
Viktorija Golubić (Švi) - Katie Boulter (VBr/7) 7:6 (6), 1:6, 6:4;
Wang Xinyu (Kit/2) - Talia Gibson (Avs) 1:6, 6:2, 6:3;

- četrtfinale:
Wang Xinyu (Kit/2) - Viktorija Golubić (Švi) 4:6, 6:4, 6:4;
Sorana Cirstea (Rom) - Ljudmila Samsonova (Rus/1) 6:4, 6:1;
Anastazija Zaharova (Rus) - Eva Lys (Nem), brez boja.

Kaja Juvan
Sportal Slab dan za Slovenke v boju za nastop na OP ZDA
Veronika Erjavec US Open WTA ATP teniški globus
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.