Veronika Erjavec v New Yorku preskočila še drugo oviro

Slovenska teniška igralka Veronika Erjavec se je prebila v tretji krog kvalifikacij za zadnji teniški grand slam sezone v New Yorku. V dveh nizih s 6:4, 6:4 je premagala Kanadčanko Cadence Brace. Zadnjo oviro na poti do uvrstitve v glavni del odprtega prvenstva ZDA bo za Slovenko predstavljala Američanka Claire Liu. V Monterreyju, Winstonu Salemu in Clevelandu se nadaljujejo zadnji večji turnirji pred začetkom US Opna.

Dvoboj s kanadsko tekmico Cadence Brace je trajal uro in 52 minut. V tretjem kvalifikacijskem krogu se bo Slovenka merila z vrstnico, 25-letno Liu, ki na lestvici WTA zaseda 374. mesto. Veronika Erjavec je trenutno 140. igralka sveta.

Preostale tri Slovenke so se poslovile v prvem krogu. Najbližje zmagi je bila Tamara Zidanšek, ki je v drugem nizu zapravila zaključno žogico, Polona Hercog je izgubila v treh nizih, Kaja Juvan pa s 7:5 in 6:4.