Petek, 22. 8. 2025, 8.02
45 minut
Teniški globus, 22. avgust
Veronika Erjavec v New Yorku preskočila še drugo oviro
Slovenska teniška igralka Veronika Erjavec se je prebila v tretji krog kvalifikacij za zadnji teniški grand slam sezone v New Yorku. V dveh nizih s 6:4, 6:4 je premagala Kanadčanko Cadence Brace. Zadnjo oviro na poti do uvrstitve v glavni del odprtega prvenstva ZDA bo za Slovenko predstavljala Američanka Claire Liu. V Monterreyju, Winstonu Salemu in Clevelandu se nadaljujejo zadnji večji turnirji pred začetkom US Opna.
Dvoboj s kanadsko tekmico Cadence Brace je trajal uro in 52 minut. V tretjem kvalifikacijskem krogu se bo Slovenka merila z vrstnico, 25-letno Liu, ki na lestvici WTA zaseda 374. mesto. Veronika Erjavec je trenutno 140. igralka sveta.
Preostale tri Slovenke so se poslovile v prvem krogu. Najbližje zmagi je bila Tamara Zidanšek, ki je v drugem nizu zapravila zaključno žogico, Polona Hercog je izgubila v treh nizih, Kaja Juvan pa s 7:5 in 6:4.
Monterrey, WTA 500 (914.005 evrov):
- četrtfinale:
Alycia Parks (ZDA) - Rebecca Šramkova (Slk) 6:2, 7:5;
Dijana Šnajder (Rus/3) - Elise Mertens (Bel/5) 3:6, 7:6 (7), 7:6 (4);
Jekaterina Aleksandrova (Rus/2) - Linda Noskova (Češ/6) 7:6 (5), 4:6, 6:2;
Winston Salem, ATP 250 (681.980 evrov):
- četrtfinale:
Giovanni Mpetshi Perricard (Fra/9) - Hamad Međedović (Srb) 7:6 (8), 6:2;
Sebastian Korda (ZDA/11) - Miomir Kecmanović (Srb/13) 6:1, 6:4;
Marton Fucsovics (Mad) - Jaume Munar (Špa/12) 7:5, 6:3;
Cleveland, WTA 250 (235.000 evrov):
- osmina finala:
Elsa Jacquemot (Fra) - Solana Sierra (Arg) 7:5, 7:6 (2);
Ann Li (ZDA) - Iva Jović (ZDA) 6:3, 2:6, 6:3;
Viktorija Golubić (Švi) - Katie Boulter (VBr/7) 7:6 (6), 1:6, 6:4;
Wang Xinyu (Kit/2) - Talia Gibson (Avs) 1:6, 6:2, 6:3;
- četrtfinale:
Wang Xinyu (Kit/2) - Viktorija Golubić (Švi) 4:6, 6:4, 6:4;
Sorana Cirstea (Rom) - Ljudmila Samsonova (Rus/1) 6:4, 6:1;
Anastazija Zaharova (Rus) - Eva Lys (Nem), brez boja.