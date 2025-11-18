Ponedeljek je v Ljubljani po dolgem času postregel s pravim košarkarskim praznikom. Cedevita Olimpija je pred več kot šest tisoč gledalci, kar je bilo največ v tej sezoni, po dramatični končnici s 87:86 na kolena spravila Crveno zvezdo. Veliko polemik je na koncu dvignil met Codija Millerja-McIntyrja, ki je v zadnji sekundi tekme zadel za dve točki, čeprav je najprej delovalo, da je vrgel za tri in se bo tekma prevesila v podaljšek.

"Čestitke vsem akterjem za današnjo tekmo, od igralcev pa vse do navijačev," je v prvem komentarju po srečanju dejal trener Cedevite Olimpije Zvezdan Mitrović, ki se je s skupaj z ekipo podpisal pod veliko zmago nad evroligašem, ki je trenutno pri vrhu najmočnejšega evropskega tekmovanja. Srečanje v Stožicah ni razočaralo, nasprotno, Cedevita Olimpija je z novo ekipno predstavo dokazala, da letošnje dobre predstave niso izjema, temveč v zadnjem obdobju kar stalnica.

Pestro in vroče v Stožicah, Kalinić izgubil živce

Za nameček in dramaturški dodatek sta ekipi poskrbeli v končnici, ko je pri rezultatu 87:84 za domačo ekipo košarkar Crvene zvezde Codi Miller-McIntyre v zadnji sekundi tekme zadel trojko za izenačenje, a so sodniki po dolgotrajnem ogledu posnetka razsodili, da je bil met za dve točki. Že pred tem je bilo dogajanje pestro, v burni končnici tekme je član gostujoče ekipe Nikola Kalinić prejel tehnično napako, saj je povsem ponorel nad sodniki. "Sram vas bodi, sram vas bodi," je ponavljal jezen, potem ko so ga v predzadnji minuti izključili s petimi osebnimi napakami. Dogajanje so močno začinili tudi navijači Crvene zvezde, ki so ob nezadovoljstvu s sodniškim delom na igrišče zmetali kozarce, tiste najbolj razgrete pa je iz dvorane pospremila policija.

Zvezdan Mitrović in Saša Obradović pred srečanjem Foto: Aleš Fevžer

A zmaga je ostala v rokah ljubljanske ekipe. Čeprav se je gostujoča zasedba še pritožila nad dogajanjem in sodniškim kriterijem, pa to ni pustilo črne pike ob izjemnem košarkarskem večeru. "Vsi, ki so prišli v Stožice, tega zagotovo niso obžalovali, ker je bila tekma na visoki ravni, kjer je bil pomemben boj za prav vsako žogo. Mislim, da smo se dobro znašli, da so fantje pokazali pravi odnos, na koncu pa se je zgodil trenutek, ki je še začinil celotno tekmo. Velik minus so bili naši prosti meti, a na koncu smo res zadovoljni," je met izza črte prostih metov, ki se je ustavil pri 10/27, pokomentiral Mitrović. Ta je na novinarski konferenci z izbranimi besedami spregovoril o strategu Zvezde Saši Obradoviću. "Poznava se že res dolgo, neverjetno je, kakšen rezultatski zasuk mu je uspel, vse čestitke," je med drugim dejal Mitrović.

Dogajanje na parketu je pokomentiral tudi Obradović. "Čestitke Cedeviti Olimpiji za zmago, nismo se prilagodili sodniškemu kriteriju. Lahko je takšen ali drugačen, a to moramo početi boljše, sploh v najpomembnejših trenutkih. To je bila prava play-off tekma, čvrsta od začetka do konca, a mi smo se bolj pritoževali kot igrali. To je moj komentar," je bil brez dlake na jeziku Obradović, ki je sicer v Ljubljani pogrešal številne člane svoje evroligaške zasedbe, a so ti vnovič pokazali, da se Zvezda ponaša s široko rotacijo svojih košarkarjev.

Recept: ekipna predstava

Cedevita Olimpija je z novo zmago zdaj v ligi ABA pri izkupičku petih zmag in enega poraza, Zvezda je pri polovičnem izkupičku 3-3. Mitrović je ob novi uspešni moštveni predstavi pozdravil tudi vrnitev Nikosa Chougkaza po poškodbi. "Vsak igralec je za nas, za našo rotacijo izjemno pomemben, sploh na takšnih tekmah z visokim ritmom. Pomembna je celotna ekipa, vsak opravi svoj delež in prispeva delček v mozaik."

V Ljubljani se je zbralo več kot 6.200 navijačev. Foto: Filip Barbalić

Zelo pomembni vlogi sta znova pripadli prvemu strelcu Alekseju Nikoliću (14 točk, 7 asistenc) in kapetanu Jaki Blažiču, ki se je podpisal pod dve pomembni trojki. "Na koncu smo imeli s tem prestopom nekaj sreče, a jaz verjamem, da sreča spremlja hrabre. To zmago smo si zaslužili. Malo nas je vse skupaj presenetilo, ker smo mislili, da bodo izvajali na polovici, a načeloma nismo imeli namena delati prekrška. Ti položaji na koncu tekem so vedno kočljivi, ker lahko hitro pade met za tri točke. Načeloma smo jih želeli usmeriti k zaključku za dve točki in smo imeli malce sreče," je dogajanje ob koncu orisal slovenski organizator igre.

"Bila je lepa tekma, imeli smo nadzor od prvega do zadnjega trenutka, tudi ob zaostanku se nam je uspelo zbrati in z dobro, čvrsto obrambo prisilili Zvezdo, da je delala napake. Veseli smo te zmage, dobro nam bo dela za naprej. Naša igra je plod dobre obrambe, ker nam je ob tem lažje tudi v napadu, na vsaki tekmi kdo prevzame pomemben del, oba organizatorja igre opravljata res dober posel. Vidi se, da smo vsi zelo umirjeni, kar je zelo pomembno," pa je dodal Blažič.

Aleksej Nikolić je znova odlično vodil igro Olimpije. Foto: Aleš Fevžer

Ta je poudaril odliko te ekipe, pri kateri si vsak v prvi vrsti želi, da ekipa zmaguje. "To je edini način, vsak ve, kje je njegovo mesto. Vsi smo na realnih tleh, vemo, da je sezona še dolga in da nas čaka še ogromno dela. Trener je postavil res dobre temelje te ekipe, vsak ve, kaj je njegova naloga. Zagotovo pridejo tudi slabi trenutki, a na dolgi rok res mislim, da se ni ničesar bati," je prepričan izkušeni kapetan.

V sredo že Hamburg

A čeprav se v Stožicah prah po zmagi še ni polegel, pa bo pod stoženskimi koši znova živahno že v sredo, ko bo v okviru Eurocupa v Ljubljano pripotoval Hamburg, ki pa je v tej evropski sezoni še brez zmage. "Časa za slavje žal ni, moji pomočniki so že takoj po tekmi oziroma že prej začeli pripravo za tekmo s Hamburgom, ki nas časa v sredo, a tako pač je, če igraš v dveh tekmovanjih," je z rameni skomignil Mitrović.

Že v sredo bo v Stožicah gostoval Hamburg. Foto: Aleš Fevžer

"Vsaka tekma je za nas pomembna, ta s Hamburgom še posebej. Res bi si želel, da bi občinstvo prepoznalo, da je res pomembno, da nam dajo podporo in da gledajo lepo košarko. Ekipo je treba motivirati, ker bo zdaj igrala proti zadnji ekipi, ki še nima zmage, a je izjemno atletska in je bila v prvih treh četrtinah izenačena z večino nasprotnikov. Pomembno bo, da hitro zamenjamo miselnost in se pripravimo na nove okoliščine. Igrali smo s prvouvrščeno ekipo evrolige, zdaj pa nas čaka zadnja ekipa Eurocupa, a gre za odlično ekipo, ki je imela zdaj še nekaj premora, in to je težava. Igralce bo treba ustrezno pripraviti," je opozoril Črnogorec na ljubljanski klopi.

"Zagotovo zdaj ne smemo biti evforični, že v sredo nas čaka izjemno pomemben obračun. Moramo ostati skromni, a samozavestni ob igrah, ki jih kažemo, na igrišču imamo res odlično kemijo in v tej smeri moramo nadaljevati. Tudi na naslednji tekmi potrebujemo spodbudo s tribun, res si želimo velike podpore, ker nas to dvigne v težkih trenutkih," pa je dodal Nikolić.

