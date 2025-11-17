Crvena zvezda se je pritožila zaradi poraza v Ljubljani

Košarkarski klub Crvena zvezda je sporočil, da je takoj po tekmi regionalne lige Aba proti Cedeviti Olimpiji vložil uradno pritožbo, piše srbska tiskovna agencija Tanjug. Pritožbo se nanaša na zadnji koš na tekmi, po kateri so Ljubljančani zmagali s 87:86.

Pri rezultatu 87:84 za domačo ekipo je košarkar Crvene zvezde Cody Miller-McIntyre v zadnji sekundi tekme zadel trojko za izenačenje, a so sodniki po ogledu posnetka razsodili, da je bil met za dve točki.

"Pritožba se nanaša na končni izid tekme, preimenovanje zadnje odločitve sodniške trojice na čelu s sodnikom Hordovom, ki je po našem mnenju razveljavila regularen in sprva priznan met za tri točke našega igralca Millerja-McIntyreja, pa tudi na splošni sodniški kriterij, ki je bil skozi celotno tekmo izjemno neenakomeren in v škodo Crvene zvezde," je v izjavi zapisal beograjski klub.

"Kot klub, eden od lastnikov te lige, si bomo vedno prizadevali, da bo liga Aba dosegla višjo raven gledanosti, prihodkov, priljubljenosti, predvsem pa rednosti, vključno z ohranjanjem obstoječega tekmovalnega koledarja. V Ljubljani smo ponovno igrali brez več kot polovice ekipe," je dodala Crvena zvezda.

"Žal v središču pozornosti niso bili igralci obeh ekip, temveč sodniška trojica, ki je neposredno krojila izid tekme. Od komisarja sodnikov Srđana Dožaija bomo zahtevali odgovornost in kazen za tiste, ki bi še naprej sodili tekme izven igrišča - v tem primeru konkretno trojico Hordov, Radojković in Mustapić. V nasprotnem primeru pričakujemo in bomo zahtevali odgovornost od Srđana Dožaija, ki je delegiral te sodnike, ki so neposredno odločili tekmo v Ljubljani," je še v izjavi zapisala Crvena zvezda.