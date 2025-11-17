Jelena Dokić, nekdanja vrhunska teniška igralka, je v šokantnem intervjuju v oddaji Australian Story spregovorila o tem, kako jo je nasilni oče, Damir Dokić, pretepel do nezavesti. Med drugim je razkrila, zakaj ni prišla na pogreb svojega očeta in kdaj ji je bilo med kariero najtežje.

Jelena Dokić je bila vrhunska teniška igralka, ki se je na lestvici WTA prebila do četrtega mesta in v svojem času veljala za eno najbolj nadarjenih igralk. V svoji športni karieri je večino časa igrala za Avstralijo. Rojena je bila v Osijeku, a se je zaradi vojne v Jugoslaviji njena družina preselila v Sydney, ko je bila stara 11 let. Za njeno športno zgodbo pa se skriva veliko hudega. O tem je že večkrat spregovorila, pred leti tudi napisala knjigo, v zadnjem intervjuju pa spregovorila o pretresljivih podrobnostih, o katerih morda še niste slišali.

Foto: Guliverimage

Pretepel jo je do nezavesti

Povedala je, da se je zloraba s strani očeta začela že v njenem otroštvu in da se je kmalu sprijaznila s tem, da je njen oče nikoli ni imel rad. Na koncu se je težko odločila, da ne bo odšla na njegov pogreb.

"Zloraba mojega očeta je bila precej ekstremna. Do te mere, da me je pri 17 letih tako močno udarili po glavi, da sem izgubila zavest. Brutalno me je pretepal že pri devetih ali desetih letih. Zloraba se je začela, ko sem bila stara šest let," je razlagala Jelena, ki je danes uspešna strokovna komentatorka.

Leta 2000 se je prebila do polfinala turnirja v Wimbledonu, a to za njenega očeta ni bilo dovolj. Foto: Guliverimage/Getty Images

Enega težjih trenutkov je doživela leta 2000. Takrat je po mnenju mnogih živela svoje sanje, ko se je v Wimbledonu prebila do polfinala. A bila je vse prej kot srečna, saj je bil oče nezadovoljen z njenim uspehom. "Po porazu mi oče ni dovolil, da se vrnem v hotelsko sobo, saj je menil, da nisem bila dovolj dobra. Takrat sem spoznala, da ne glede na to, kaj bom naredila, zanj ne bo nikoli dovolj dobro."

"Ostala sem v slačilnici vse do večera, kjer sem poskušala na klopci zaspati. Skrila sem se in upala, da me nihče ne bo našel. Ob 23. uri so me našle čistilke, ki so poklicale odgovorne, in morala sem zapustiti garderobo. Nisem imela denarja ali kreditne kartice. Ničesar nisem imela," je v svoji knjigi opisala ta pretresljiv dogodek.

Poskusila je, a ni bilo mogoče Damir Dokić, danes pokojni oče Jelene Dokić

Pozneje so jo vprašali, ali meni, da jo je imel oče kljub vsemu rad. Njen odgovor je bil zelo neposreden in iskren. "Ne, pravzaprav sem se sprijaznila z dejstvom, da me nima rad in da me nikoli ni imel rad. Prepričana sem, da tega ne moreš narediti nekomu, še posebej ne otroku, če ga imaš rad," je povedala danes 42-letna Dokić in razkrila, da se je z njim večkrat poskušala pobotati. "Dvakrat ali trikrat sem poskušala, a ni bilo mogoče. Težko je, ko nekdo ne čuti niti malo obžalovanja. Pravzaprav je rekel, da bi vse ponovil."

Pogreb: Nisem čutila potrebe, da bi šla

Damir Dokić je pred nekaj meseci umrl in povedala je, da se ni udeležila njegovega pogreba. "Nisem čutila potrebe, da bi šla. To je bila odločitev, ki sem jo sprejela v tistem trenutku in to je bila samo moja izbira," je bila iskrena Jelena in dodala, da sicer očeta ne sovraži, ampak ne čuti, da bi mu morala odpustiti. "Njegova smrt pomeni konec poglavja v mojem življenju. Tako pač je."

Leta 2001 ji je bilo najbolj hudo. Foto: Guliverimage

"In potem mi je 15 tisoč ljudi žvižgalo"

Dokić je svojo kariero končala leta 2013 na OP Avstralije, kjer se je zaradi avstralskih navijačev počutila kot doma. A je na tem turnirju doživela tudi najbolj bridko izkušnjo. Ravno ko se je začela njena športna kariera vzpenjati, je leta 2001, tik pred dvobojem prvega kroga sporočila, da se je odločila, da bo zastopala Jugoslavijo. Seveda avstralska javnost nad tem ni bila navdušena in zaradi tega je bila glasno izžvižgana. Pozneje je razkrila, da te odločitve ni sprejela sama, ampak njen oče.

"To je bil najtežji trenutek v mojem življenju. Ko sem avstralsko državljanstvo zamenjala za jugoslovanskega, in to 24 ur pred mojim prvim krogom na OP Avstralije, kjer sem igrala proti številki ena na svetu, Lindsay Davenport … In potem mi je 15 tisoč ljudi žvižgalo … Takrat sem si želela samo izginiti," se je spominjala Dokić, ki že dolga leta opozarja na nasilje v družbi.

