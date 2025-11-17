Možič in Planinšič do nove zmage, Mujanović blesti, Sillah se odlično znajde v Italiji

Rok Možič in Uroš Planinšič sta se v italijanskem državnem prvenstvu veselila nove zmage, saj sta z Verono premagala Perugio. Planinšič je uspešno razigraval soigralce, Možič pa je prispeval devet točk, so v pregledu tedna zapisali pri krovni slovenski zvezi. Nik Munanović pa blesti v Franciji.

V ženskem prvenstvu Italije je bila Mija Šiftar s svojo Monviso polovično uspešna - do prvenstvene zmage je prišla proti Marignanu, medtem ko je bila ekipa Bergama v 10. krogu močnejša.

V najelitnejšem prvenstvu še naprej izvrstno kaže Imoco Coneglianu, ki je na tekmah proti Macerati in Scandicci vknjižil novi zmagi ter utrdil prvo mesto na lestvici. Fatoumatta Sillah je na slednjem obračunu dosegla 18 točk.

Fatoumatta Sillah se je odlično znašla med italijansko elito. Foto: Guliverimage

Odlične predstave beleži Nik Mujanović, so zapisali pri Odbojkarski zvezi Slovenije, ki je v francoskem prvenstvu ob zmagi Toursa nad Parizom prispeval 14 točk, Rok Bračko pa je s Chaumontom slavil proti Nici.

Odbojkarice pariškega Levalloisa so morale v 7. krogu priznati premoč ekipi Vandoeuvre Nancy, pri tem pa je Nika Milošič zbrala sedem točk.

Odlične predstave beleži Nik Mujanović. Foto: Guliverimage

V poljskem prvenstvu je slovenska kapetanka Saša Planinšec z Lodžem premagala Metalkas Bydgoszcz. Tako Eva Pavlović Mori kot tudi Žiga Štern uspešno nadaljujeta sezono v ruskem prvenstvu, kjer sta prišla do novih zmag. Zarečje Odincovo Pavlović Mori je bilo boljše od Proton-Saratova, medtem ko je Jenisej z Žigo Šternom slavil kar dvakrat - v šestem krogu proti Zenitu iz Sankt Peterburga in nato še proti Kuzbasu. Štern je prispeval 17 in 15 točk.

Ekipa Anje Mazej Voluntari 2005, ki je minuli konec tedna prišla do pete prvenstvene zmage, v romunski ligi še ni izgubila. Na lestvici visoko tretje mesto zaseda Dinamo iz Bukarešte Mirte Velikonja Grbac, ki je slavil proti CSM Bukarešti - slovenska blokerka je prispevala 15 točk.

Mirta Velikonja Grbac Foto: Aleš Oblak

Uspešen krog državnega prvenstva je tudi za Sašom Štalekarjem, ki je z Galati premagal bukareški Rapid, in k zmagi dodal visokih 20 točk.

V japonskem prvenstvu je bil Wolfdogs iz Nagoje dvakrat uspešnejši od Great Bears Jana Kozamernika, medtem ko je novo zmago v nemškem prvenstvu vknjižila ekipa Dresdnerja Lorene Lorber Fijok nad Volksbank Volleyjem.