Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Ponedeljek,
17. 11. 2025,
14.06

Osveženo pred

1 ura, 25 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04

Natisni članek

Natisni članek
Rok Bračko Nik Mujanović Rok Možič Rok Možič odbojka odbojkarski legionarji

Ponedeljek, 17. 11. 2025, 14.06

1 ura, 25 minut

Odbojkarski legionarji in legionarke

Možič in Planinšič do nove zmage, Mujanović blesti, Sillah se odlično znajde v Italiji

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04
Rok Možič | Rok Možič je z Verono prišel do pete zmage. | Foto Guliverimage

Rok Možič je z Verono prišel do pete zmage.

Foto: Guliverimage

Rok Možič in Uroš Planinšič sta se v italijanskem državnem prvenstvu veselila nove zmage, saj sta z Verono premagala Perugio. Planinšič je uspešno razigraval soigralce, Možič pa je prispeval devet točk, so v pregledu tedna zapisali pri krovni slovenski zvezi. Nik Munanović pa blesti v Franciji.

V ženskem prvenstvu Italije je bila Mija Šiftar s svojo Monviso polovično uspešna - do prvenstvene zmage je prišla proti Marignanu, medtem ko je bila ekipa Bergama v 10. krogu močnejša.

V najelitnejšem prvenstvu še naprej izvrstno kaže Imoco Coneglianu, ki je na tekmah proti Macerati in Scandicci vknjižil novi zmagi ter utrdil prvo mesto na lestvici. Fatoumatta Sillah je na slednjem obračunu dosegla 18 točk.

Fatoumatta Sillah se je odlično znašla med italijansko elito. | Foto: Guliverimage Fatoumatta Sillah se je odlično znašla med italijansko elito. Foto: Guliverimage

Odlične predstave beleži Nik Mujanović, so zapisali pri Odbojkarski zvezi Slovenije, ki je v francoskem prvenstvu ob zmagi Toursa nad Parizom prispeval 14 točk, Rok Bračko pa je s Chaumontom slavil proti Nici.

Odbojkarice pariškega Levalloisa so morale v 7. krogu priznati premoč ekipi Vandoeuvre Nancy, pri tem pa je Nika Milošič zbrala sedem točk.

Odlične predstave beleži Nik Mujanović. | Foto: Guliverimage Odlične predstave beleži Nik Mujanović. Foto: Guliverimage

V poljskem prvenstvu je slovenska kapetanka Saša Planinšec z Lodžem premagala Metalkas Bydgoszcz. Tako Eva Pavlović Mori kot tudi Žiga Štern uspešno nadaljujeta sezono v ruskem prvenstvu, kjer sta prišla do novih zmag. Zarečje Odincovo Pavlović Mori je bilo boljše od Proton-Saratova, medtem ko je Jenisej z Žigo Šternom slavil kar dvakrat - v šestem krogu proti Zenitu iz Sankt Peterburga in nato še proti Kuzbasu. Štern je prispeval 17 in 15 točk.

Ekipa Anje Mazej Voluntari 2005, ki je minuli konec tedna prišla do pete prvenstvene zmage, v romunski ligi še ni izgubila. Na lestvici visoko tretje mesto zaseda Dinamo iz Bukarešte Mirte Velikonja Grbac, ki je slavil proti CSM Bukarešti - slovenska blokerka je prispevala 15 točk.

Mirta Velikonja Grbac | Foto: Aleš Oblak Mirta Velikonja Grbac Foto: Aleš Oblak

Uspešen krog državnega prvenstva je tudi za Sašom Štalekarjem, ki je z Galati premagal bukareški Rapid, in k zmagi dodal visokih 20 točk.

V japonskem prvenstvu je bil Wolfdogs iz Nagoje dvakrat uspešnejši od Great Bears Jana Kozamernika, medtem ko je novo zmago v nemškem prvenstvu vknjižila ekipa Dresdnerja Lorene Lorber Fijok nad Volksbank Volleyjem.

Metod Ropret, slovenska odbojkarska reprezentanca
Sportal Pri OZS finančno in organizacijsko zadovoljni z letom 2024
OK i-vent Maribor
Sportal Mariborčani v Podgorici zanesljivo v glavni del
ACH Volley : Dinamo Bukarešta
Sportal Po velikem preobratu: "Takšne tekme smo si lahko le želeli"
Lidl - Odbito
Novice Zakaj je zanimanje za ta parašport tako naraslo?
Calcit Volley - Alpacem Kanal
Sportal Na velikem derbiju prvi poraz Kamničanov
Gen-i Volley
Sportal Zanesljivi zmagi vodilnih, Kamničanke postavljajo stvari na svoje mesto
Rok Bračko Nik Mujanović Rok Možič Rok Možič odbojka odbojkarski legionarji
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.