Sportal

Sobota,
15. 11. 2025,
10.38

1 dan

1 DOL

1. DOL za ženske, osmi krog

V Hočah tekma vrha in dna lestvice, Mariborčanke v Šempetru

Sportal

Gen-i Volley | Novogoričanke gostujejo v Hočah. | Foto GEN-I Volley

Novogoričanke gostujejo v Hočah.

Foto: GEN-I Volley

Osmi krog slovenskega državnega prvenstva za odbojkarice se bo začel na terenu edine ekipe, ki je še brez zmage. V Hočah bo Formis pričakal vodilne Novogoričanke. Branilke naslova iz Maribora, ki imajo prav tako šest zmag, a točko manj od vodilnih, gostujejo v Šempetru. V Radovljico prihajajo Ankarančanke. Zadnja tekma kroga bo v nedeljo na Obali, kjer bodo Koprčanke gostile Kamničanke.

Gen-i Volley
Sportal Novogoričanke ostajajo na vrhu, branilke naslova in Kamničanke brez oddanega niza
Benfica : otp banka branik
Sportal Mariborske odbojkarice brez lige prvakinj

1. DOL, ženske, osmi krog

Sobota, 15. november
 Nedelja, 16. november
 

Lestvica:

OK i-Vent Maribor
Sportal Maribor do gladke zmage, Krka tesno izgubila
odbojkarska žoga
Sportal Radovljičanke prekinile niz porazov
OK i-vent Maribor
Sportal Mariborčani v Podgorici zanesljivo v glavni del
SIP Šempeter GEN-I Volley OTP Banka Branik Calcit Volley odbojka 1 DOL
