V Hočah tekma vrha in dna lestvice, Mariborčanke v Šempetru

Osmi krog slovenskega državnega prvenstva za odbojkarice se bo začel na terenu edine ekipe, ki je še brez zmage. V Hočah bo Formis pričakal vodilne Novogoričanke. Branilke naslova iz Maribora, ki imajo prav tako šest zmag, a točko manj od vodilnih, gostujejo v Šempetru. V Radovljico prihajajo Ankarančanke. Zadnja tekma kroga bo v nedeljo na Obali, kjer bodo Koprčanke gostile Kamničanke.