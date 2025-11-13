ACH Volley tudi s pomočjo kapetana po pravi drami in zlatem nizu do pomembne zmage

Slovenski državni prvak ACH Volley Ljubljana je na povratni tekmi drugega kroga kvalifikacij za nastop v glavnem delu lige prvakov po pravi drami in zlatem nizu strl odpor Dinama iz Bukarešte in napredoval v zadnji, tretji kvalifikacijski krog. Romunski prvaki so prvo tekmo dobili s 3:1, povratno je s 3:1 dobil ACH Volley, tako da je o napredovanju odločal zlati niz, ki so ga s 15:10 dobili gostitelji. Zaradi pomembnosti tekme je sredi tretjega niza Igor Kolaković v igro poslal kapetana Tineta Urnauta, ki se vrača po poškodbi in je tako zaigral prvič v tej sezoni. V tretjem kolu kvalifikacij se bo slovenski prvak pomeril s srbskim klubom Radnički Kragujevac, ki je izločil avstrijski TSV Raiffeisen Hartberg.