Sportal

Četrtek,
13. 11. 2025,
22.11

10 minut

Četrtek, 13. 11. 2025, 22.11

Odbojkarska liga prvakov, kvalifikacije, drugi krog (povratne tekme)

ACH Volley tudi s pomočjo kapetana po pravi drami in zlatem nizu do pomembne zmage

Sportal

ACH Volley, Tine Urnaut | ACH Volley, za katerega je od tretjega niza igral tudi kapetan Tine Urnaut, je po pravi drami in zlatem nizu napredoval v zadnji krog kvalifikacij za ligo prvakov. | Foto Filip Barbalić

ACH Volley, za katerega je od tretjega niza igral tudi kapetan Tine Urnaut, je po pravi drami in zlatem nizu napredoval v zadnji krog kvalifikacij za ligo prvakov.

Foto: Filip Barbalić

Slovenski državni prvak ACH Volley Ljubljana je na povratni tekmi drugega kroga kvalifikacij za nastop v glavnem delu lige prvakov po pravi drami in zlatem nizu strl odpor Dinama iz Bukarešte in napredoval v zadnji, tretji kvalifikacijski krog. Romunski prvaki so prvo tekmo dobili s 3:1, povratno je s 3:1 dobil ACH Volley, tako da je o napredovanju odločal zlati niz, ki so ga s 15:10 dobili gostitelji. Zaradi pomembnosti tekme je sredi tretjega niza Igor Kolaković v igro poslal kapetana Tineta Urnauta, ki se vrača po poškodbi in je tako zaigral prvič v tej sezoni. V tretjem kolu kvalifikacij se bo slovenski prvak pomeril s srbskim klubom Radnički Kragujevac, ki je izločil avstrijski TSV Raiffeisen Hartberg.

Dinamo Bukareša : ACH Volley
Sportal ACH Volley pred zahtevnim izzivom: Nismo se nadejali tako slabega izhodišča

Liga prvakov, kvalifikacije, drugi krog (povratne tekme)

Četrtek, 13. november

Sreda, 12. november

