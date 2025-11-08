Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Sportal

Sobota,
8. 11. 2025,
8.16

Osveženo pred

18 ur, 52 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Alpacem Kanal odbojka ACH Volley Calcit Volley 1 DOL

Sobota, 8. 11. 2025, 8.16

18 ur, 52 minut

1. DOL za moške, 4. krog

ACH Volley v Kranju, Kamničani v Murski Soboti

Avtor:
Sportal

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
ACH Volley : Orion Stars | ACH Volley gostuje pri Triglavanih. | Foto Aleš Fevžer

ACH Volley gostuje pri Triglavanih.

Foto: Aleš Fevžer

Odbojkarji kluba ACH Volley, ki jih prihodnji teden čaka pomembna tekma za ohranitev upov na nastop v skupinskem delu lige prvakov, gostujejo pri Triglavanih. Stoodstotni Kamničani se odpravljajo v Mursko Soboto, Alpacem Kanal bo na domačem terenu pričakal Fužinarja, Krka pa Mariborčane, za katerimi je naporen tekmovalni teden – odigrali so še tri tekme srednjeevropske lige in vse tri izgubili.

Dinamo Bukareša : ACH Volley
Sportal Udarec za ACH Volley v Bukarešti, čaka ga težko delo
Žiga Donik
Sportal Nov poraz Mariborčanov

1. DOL, moški, 4. krog

Sobota, 8. november

Lestvica:

 
ACH Volley : i-vent Maribor, Sebastijan Škorc
Sportal Mariborčani izgubili z Budućnostjo
Benfica : otp banka branik
Sportal Bankirke v Lizboni premagane, a ne nadigrane
Calcit Volley
Sportal Kamničanke suverene proti ekipi, ki še nima zmage
Alpacem Kanal odbojka ACH Volley Calcit Volley 1 DOL
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.