Sobota, 8. 11. 2025, 8.16
18 ur, 52 minut
1. DOL za moške, 4. krog
ACH Volley v Kranju, Kamničani v Murski Soboti
Odbojkarji kluba ACH Volley, ki jih prihodnji teden čaka pomembna tekma za ohranitev upov na nastop v skupinskem delu lige prvakov, gostujejo pri Triglavanih. Stoodstotni Kamničani se odpravljajo v Mursko Soboto, Alpacem Kanal bo na domačem terenu pričakal Fužinarja, Krka pa Mariborčane, za katerimi je naporen tekmovalni teden – odigrali so še tri tekme srednjeevropske lige in vse tri izgubili.
Sobota, 8. november