ACH Volley v Kranju, Kamničani v Murski Soboti

Odbojkarji kluba ACH Volley, ki jih prihodnji teden čaka pomembna tekma za ohranitev upov na nastop v skupinskem delu lige prvakov, gostujejo pri Triglavanih. Stoodstotni Kamničani se odpravljajo v Mursko Soboto, Alpacem Kanal bo na domačem terenu pričakal Fužinarja, Krka pa Mariborčane, za katerimi je naporen tekmovalni teden – odigrali so še tri tekme srednjeevropske lige in vse tri izgubili.