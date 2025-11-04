Slovenski državni prvak ACH Volley Ljubljana je v četrtek na domačem terenu z drugo zmago proti nizozemskemu prvaku Orion Stars potrdil napredovanje v drugi krog kvalifikacij za skupinski del lige prvakov. Danes oranžne zmaje že čaka drugi kvalifikacijski tekmec, ob 18. uri se bodo v Bukarešti pomerili z romunskim prvakom Dinamom. Povratna tekma bo v četrtek, 13. novembra, v Ljubljani.

Liga prvakov, kvalifikacije, drugi krog (prve tekme)

Torek, 4. november

Pred odbojkarji ACH Volleyja Ljubljane je takoj po prvih evropskih zmagah proti nizozemskemu Orion Starsu nov velik izziv. V okviru drugega kola kvalifikacij izbrance trenerja Igorja Kolakovića zdaj čakata dvoboja z romunskim prvakom Dinamom iz Bukarešte.

Ljubljančani so v Romunijo prispeli v ponedeljek, zvečer pa jih tam čaka prvi obračun drugega kroga. Dinamo iz Bukarešte je bil v pretekli sezoni romunski prvak prvič po 30 letih. Romuni so v prvem kolu kvalifikacij z dvema zmagama s 3:0 izločili Strumico iz Severne Makedonije.

V teh dveh tekmah je največ točk za moštvo iz Bukarešte, ki ga vodi romunski trener Bogdan Tanase, prispeval srbski korektor Petar Premović (24), učinkoviti so bili tudi romunska reprezentanta Paul Mircea Peta in Gabriel Nicolae Ghionea ter brazilski sprejemalec Jonatas Cardoso.

"Ponoviti si želimo četrtkovo igro iz Tivolija in se v Slovenijo vrniti s pozitivnim rezultatom." Foto: Anže Malovrh/STA

"Ponoviti si želimo četrtkovo igro iz Tivolija"

"Časa za počitek po tekmi z Nizozemci praktično ni bilo. Na sobotni tekmi s Fužinarjem so si vsaj malo lahko odpočili nekateri nosilci igre. V popolnosti smo osredotočeni na tekmeca, ponoviti si želimo četrtkovo igro iz Tivolija in se v Slovenijo vrniti s pozitivnim rezultatom," je pred odhodom na gostovanje v klubski mikrofon dejal Kolaković. V njegovi ekipi ima težave s poškodbo, ki se kar še vleče, le kapetan Tine Urnaut.

"Zagotovo nas čakata izjemno težko gostovanje in motiviran nasprotnik. V primeru romunskega prvaka gre za kakovostnega tekmeca, ki bo še toliko bolj nevaren na domačem terenu. Vzdušje v ekipi je dobro, odločeni in motivirani smo, da si pred povratnim obračunom v Tivoliju priborimo ugodno izhodišče," pa je misli strnil podajalec Gregor Ropret.

Uvodno srečanje se bo v Romuniji začelo ob 18. uri, povratno bo v četrtek, 13. novembra, ob 20. uri v dvorani Tivoli.

Skupni zmagovalec se bo v zadnjem, tretjem kolu kvalifikacij za ligo prvakov pomeril z boljšim iz para Radnički Kragujevac (Srbija) – TSV Raiffeisen Hartberg (Avstrija).

Četrtek, 6. november

Sreda, 5. november

