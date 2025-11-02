Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Nedelja,
2. 11. 2025,
17.28

Osveženo pred

7 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
odbojkarska liga prvakov kvalifikacije ACH Volley

Nedelja, 2. 11. 2025, 17.28

7 minut

Za ACH Volley ni počitka

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
ACH Volley : Orion Stars | ACH Volley ima v teh dnevih strnjen program, malo časa za počitek in treninge. | Foto Aleš Fevžer

ACH Volley ima v teh dnevih strnjen program, malo časa za počitek in treninge.

Foto: Aleš Fevžer

Slovenski odbojkarski prvak ACH Volley ima v teh dnevih strnjen program, malo časa za počitek in treninge. Potem ko je v četrtek preskočil prvo oviro v kvalifikacijah lige prvakov, Orion Stars, v soboto pa proti Fužinarju vknjižil drugo zmago v prvenstvu, ga v torek čaka nov obračun. V Bukarešti se bo v 2. krogu kvalifikacij meril z Dinamom.

"O tekmecu v 2. krogu kvalifikacij vse do tekme nismo razmišljali. Nismo preskakovali stvari, popolnoma smo bili fokusirani najprej na nizozemski Orion, nato pa še Fužinar. Zdaj smo se preusmerili na Romune," v ljubljanskem taboru še ne morejo veliko povedati o naslednjem tekmecu v ligi prvakov.

Veliko zaenkrat niti ne morejo vedeti o romunskem tekmecu, saj uvodni krog kvalifikacij ni pokazal veliko. Dinamo je dvakrat z lahkoto nadigral slabotno Strumico, njihov trener Bogdan Tanase je na dveh tekmah priložnost za igro ponudil praktično vsem igralcem, ki s Severnimi Makedonci niso imeli nikakršnih težav.

Ljubljanska ekipa je pred začetkom napovedovala, da je njihov tekmec v 1. krogu najbrž celo najtežji v kvalifikacijah. Z Nizozemci je gladko opravila, toda zagotovo si ne bo dovolila podcenjevanja Romunov. Oranžni zmaji morajo resno vzeti besede nekdanjega njihovega člana in reprezentanta Dejana Vinčića, ki je pred časom, ko je igral za Rapid iz Bukarešte, dejal, da je romunska odbojka v vzponu, klubi veliko vlagajo in so iz leta v leto boljši.

Dejan Vinčić je pred časom, ko je igral za Rapid iz Bukarešte, dejal, da je romunska odbojka v vzponu. | Foto: Grega Valančič Dejan Vinčić je pred časom, ko je igral za Rapid iz Bukarešte, dejal, da je romunska odbojka v vzponu. Foto: Grega Valančič

To dokazujejo tudi rezultati reprezentance, ki je letos v zlati ligi zasedla četrto mesto, premagala nekatere uglednejše reprezentance, na zaključni turnir pa se ni uvrstila le zaradi tega, ker je prednost dobila njegova gostiteljica.

Kje pretijo največje nevarnosti?

Dinamo ima v svojih vrstah dva romunska reprezentanta in še nekaj tujcev. Največjo nevarnost bodo predstavljali Latvijec Janis Medenis, Brazilec Jonatas Cardoso in srbski korektor Petar Premović. Poleg njih so od tujcev v ekipi še turški bloker Okur Cukur, avstrijski libero Jacob Kitzinger, ki je nekaj časa igral tudi pri Zadrugi Dob, in nemški podajalec Eric Burggräf. To sicer niso igralci prvega kakovostnega razreda, a vseeno igralci, ki so lahko nevarni.

Odbojkarji ACH Volleyja o posameznikih v vrstah tekmecev zagotovo ne razmišljajo, zavedajo se, da bo največ odvisno od njih samih. Če bodo oni na ravni, kot so jo sposobni, bi morali zmagati že v Romuniji. Je pa prednost, da bodo povratno tekmo igrali doma, in sicer v četrtek, 13. novembra.

Preberite še:

Calcit Volley
Sportal Kamničani ostajajo stoodstotni, Kanalci po hudem boju do zmage v Murski Soboti
Gen-i Volley
Sportal Mariborčanke brez težav za začetek šestega kroga, Gen-I Volley ostaja na vrhu
ACH Volley : Orion Stars
Sportal ACH Volley po gladki zmagi ostaja v igri za ligo prvakov
odbojkarska liga prvakov kvalifikacije ACH Volley
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.