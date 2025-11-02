Za ACH Volley ni počitka

Slovenski odbojkarski prvak ACH Volley ima v teh dnevih strnjen program, malo časa za počitek in treninge. Potem ko je v četrtek preskočil prvo oviro v kvalifikacijah lige prvakov, Orion Stars, v soboto pa proti Fužinarju vknjižil drugo zmago v prvenstvu, ga v torek čaka nov obračun. V Bukarešti se bo v 2. krogu kvalifikacij meril z Dinamom.

"O tekmecu v 2. krogu kvalifikacij vse do tekme nismo razmišljali. Nismo preskakovali stvari, popolnoma smo bili fokusirani najprej na nizozemski Orion, nato pa še Fužinar. Zdaj smo se preusmerili na Romune," v ljubljanskem taboru še ne morejo veliko povedati o naslednjem tekmecu v ligi prvakov.

Veliko zaenkrat niti ne morejo vedeti o romunskem tekmecu, saj uvodni krog kvalifikacij ni pokazal veliko. Dinamo je dvakrat z lahkoto nadigral slabotno Strumico, njihov trener Bogdan Tanase je na dveh tekmah priložnost za igro ponudil praktično vsem igralcem, ki s Severnimi Makedonci niso imeli nikakršnih težav.

Ljubljanska ekipa je pred začetkom napovedovala, da je njihov tekmec v 1. krogu najbrž celo najtežji v kvalifikacijah. Z Nizozemci je gladko opravila, toda zagotovo si ne bo dovolila podcenjevanja Romunov. Oranžni zmaji morajo resno vzeti besede nekdanjega njihovega člana in reprezentanta Dejana Vinčića, ki je pred časom, ko je igral za Rapid iz Bukarešte, dejal, da je romunska odbojka v vzponu, klubi veliko vlagajo in so iz leta v leto boljši.

Dejan Vinčić je pred časom, ko je igral za Rapid iz Bukarešte, dejal, da je romunska odbojka v vzponu. Foto: Grega Valančič

To dokazujejo tudi rezultati reprezentance, ki je letos v zlati ligi zasedla četrto mesto, premagala nekatere uglednejše reprezentance, na zaključni turnir pa se ni uvrstila le zaradi tega, ker je prednost dobila njegova gostiteljica.

Kje pretijo največje nevarnosti?

Dinamo ima v svojih vrstah dva romunska reprezentanta in še nekaj tujcev. Največjo nevarnost bodo predstavljali Latvijec Janis Medenis, Brazilec Jonatas Cardoso in srbski korektor Petar Premović. Poleg njih so od tujcev v ekipi še turški bloker Okur Cukur, avstrijski libero Jacob Kitzinger, ki je nekaj časa igral tudi pri Zadrugi Dob, in nemški podajalec Eric Burggräf. To sicer niso igralci prvega kakovostnega razreda, a vseeno igralci, ki so lahko nevarni.

Odbojkarji ACH Volleyja o posameznikih v vrstah tekmecev zagotovo ne razmišljajo, zavedajo se, da bo največ odvisno od njih samih. Če bodo oni na ravni, kot so jo sposobni, bi morali zmagati že v Romuniji. Je pa prednost, da bodo povratno tekmo igrali doma, in sicer v četrtek, 13. novembra.

