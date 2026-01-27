Potem ko smo zadnja leta v ženskem finalu pogosto spremljali Calcit Volley in OTP banko Branik (prej Nova KBM Branik), se bodo Mariborčanke za pokalno lovoriko tokrat pomerile z Novogoričankami.

Odbojkarice GEN-I Volleyja so bile na poti do finala prepričljive, v osmini finala so odpravile TPV Volley NM, v četrtfinalu Formis, v polfinalu pa Luko Koper Volley. Novogoričanke, ki so pretekli konec tedna v državnem prvenstvu nepričakovano izgubile z Radovljičankami, pred pokalno tekmo čaka še četrtfinale evropskega pokala CEV Challenge proti Kapošvarju.

Novogoričanke pred sobotnim finalom v sredo čaka še četrtfinale evropskega pokala CEV Challenge proti Kapošvarju. Foto: CEV "Na začetku sezone smo videli, da nam je bil žreb Pokala Slovenije precej naklonjen, zato smo si zadali cilj, da pridemo vse do konca. Vesele smo bile, da se je polfinalna tekma z Luko Koper zaključila že po treh nizih in nam ni vzela preveč energije, saj je pred nami še en dolg teden. Veliko energije zahteva že sama pot na Madžarsko. Imamo srečo, da je ekipa sestavljena iz izkušenih igralk in mlajših generacij, zato mislim, da se bo ta kombinacija izkušenj in energije povezala v celoto, da bomo kos vsemu, kar nas čaka v prihajajočem tednu. Čeprav je tekmovalni ritem naporen, ciljamo na borbenost na igrišču in dobro igro na vseh tekmah. Mislim, da bo finale ravno zaradi tega zelo zanimiv, me pa bomo dale vse od sebe. Ekipa OTP banke Branik zagotovo predstavlja trd oreh in je morda celo v vlogi favorita. To nam daje še dodaten zagon in željo, da premagamo lanskoletne državne prvakinje in zmagovalke predlanskega pokalnega finala v Kopru. Mariborčanke s svojim znanjem in kakovostjo vsako leto upravičujejo mesto v finalu, nam pa to predstavlja dodaten zagon in energijo, da bi lahko letos lahko tudi me z dobro voljo na treningih in energijo pokazale, da smo kakovostna ekipa, ki si zasluži tudi zlato medaljo," so pri OZS povzeli odbojkarico GEN-I Volleyja Kajo Gimpelj.

Odbojkarice GEN-I Volleyja so se pokalne lovorike zadnjič veselile v sezoni 2008/09.

Mariborčanke želijo osvojiti 21. pokalno lovoriko. Foto: Jure Banfi V taboru OTP banke Branik, ki ima bolj umirjen urnik in več časa za pripravo, po besedah proste igralke Urške Cikač ne bežijo pred vlogo favoritinj. Cilj osvojiti 21. pokalno lovoriko je jasen.

"Lahko smo prepričani, da bo finalna tekma zelo zanimiva. Zavedamo se, da smo z vsem tem, kar smo dosegli v zadnjih letih, sami sebi na hrbet dali tarčo in da proti nam vsi nasprotniki igrajo na vso moč in se potrudijo do zadnjega, da bi nas premagali. Vsekakor se zavedamo tudi kakovosti naših nasprotnic in vemo, da nam ne bo lahko. Zares se bo treba osredotočiti na tekmo in jo odigrati osredotočeno. Mislim, da je naše največje orožje zagotovo servis, na katerega v zadnjem času dajemo veliko poudarka. Imamo tudi zelo kakovostne srednje blokerke, ki lahko v bloku opravijo odlično delo. Najpomembnejše bo seveda to, da bomo tekmo začele čim bolj agresivno, da tekmicam takoj pokažemo, zakaj smo v zadnjih letih dosegle vse to, kar smo, in zakaj na treningih vsak dan garamo."

Odbojkarji Panvite Pomgrada bodo v finalu izzvali favorizirani ACH Volley. Foto: OZS

Odbojkarji ACH Volleyja Ljubljana so si pot v veliki finale Pokala Slovenije priigrali po zmagah nad Šoštanjem Topolšico v osmini finala tekmovanja, Calcit Volleyjem v četrtfinalu in Alpacem Kanalom v polfinalu. Nekoliko lažjo pot je imela Panvita Pomgrad, ki je najprej odpravila KEKO Opremo Žužemberk, zatem Fužinar Sij Metal Ravne, v polfinalu pa se je rešila iz že izgubljenega položaja in po hudem boju slavila nad Krko.

ACH Volley pred pokalom čaka še tekma lige prvakov - v sredo bodo gostovali v Turčiji. Foto: Aleš Fevžer "Vemo, da je bila naša ekipa v tej sezoni sestavljena s ciljem, da skušamo nekaj postoriti tudi v ligi prvakov in da so to naši glavni cilji. Poleg vsega je treba pohvaliti tudi kakovost slovenske lige. Kar nekaj igralcev nas že nekaj časa ni igralo na slovenskem prvenstvu in menim, da je kar nekaj klubov na res lepi ravni. Zato si tudi mi ne moremo privoščiti, da bi tekme igrali s pol moči ali ne dovolj dobro pripravljeni. Prav na tekmi proti Panviti Pomgrad se je lepo pokazalo, kaj se zgodi, če nismo stoodstotni. V Celje gremo pokazat, zakaj smo na teh tekmovanjih v vlogi favoritov. Naš cilj je pripeljati prvo lovoriko te sezone v Ljubljano. S Panvito Pomgrad smo se pomerili prav pred kratkim in lahko rečem, da nas je zelo zelo dobro namučila. Ključno bo, da jim ne bomo dopustili, da razvijejo njihovo igro. Ne smemo si dovoliti, da bi nas spravili v takšne težave, kot so nas nazadnje. Če bomo tekmo začeli s pravim pristopom in igrali tako, kot znamo, bo tudi tekmecem proti nam zelo težko," je pred sobotnim finalom na novinarski konferenci dejal podajalec ACH Volleyja Gregor Ropret, ki ga s soigralci v sredo čaka še tekma lige prvakov v Turčiji.

Odbojkarji ​​​​​​​Panvite Pomgrada so v polfinalu proti Novomeščanom zaostajali že z 0:2, a uspeli obrniti tekmo in se po 16 letih uvrstili v finale. Foto: Simon Vesel/MOK Krka Panvita Pomgrad, ki bo v finalu pokala igrala prvič po 16 letih, pokalne lovorike še ni osvojila. "Naša pot do finala je bila za nas kar zahtevna. V osmini finala proti Žužemberku smo odigrali prepričljivo in zmagali brez izgubljenega niza, a že takoj zatem nas je čakal za nas vedno zelo neugoden nasprotnik, ravenski Fužinar. Še težje je bilo v polfinalu, v katerem nas je čakala močna ekipa Krke. Tekmo smo začeli v nekakšnem krču in stvari niso stekle po naših načrtih. Po izgubljenih prvih dveh nizih smo v tretjem le odigrali našo igro, na koncu pripravili preobrat ter zmagali s 3:2. Ker je od takrat, ko je naš klub zadnjič napadal pokalno zmago, minilo že kar nekaj časa, se za tokratni finale zanima veliko število Prekmurcev. Upam, da nas bo na tribunah Zlatoroga podprlo okoli 400 do 500 navijačev. To bi nam zares veliko pomenilo. Vsi se zavedamo, kakšna ekipa je ACH Volley in da velja za favorita. Eden od naših adutov bo zagotovo sproščenost, saj se zavedamo, da bodo imeli nasprotniki s tekmo lige prvakov v Turčiji le nekaj dni prej naporen ritem tekem. S sproščenostjo in spočitostjo ter dobro pripravo na tekmo, verjamem, da lahko pripravimo presenečenje," pred sobotnim finalom meni kapetan soboške zasedbe Urban Drvarič.

Pokalne zmagovalke: 1991/92 Paloma Branik

1992/93 Paloma Branik

1993/94 Paloma Branik

1994/95 Abes Trade Celje

1995/96 Infond Branik

1996/97 Kemiplas Koper

1997/98 Infond Branik

1998/99 Infond Meltal

1999/00 Infond Meltal

2000/01 Nova KBM Meltal

2001/02 Nova KBM Branik

2002/03 Nova KBM Branik

2003/04 Sladki greh Ljubljana

2004/05 Sladki greh Ljubljana

2005/06 Hit Nova Gorica

2006/07 Hit Nova Gorica

2007/08 Hit Nova Gorica

2008/09 Hit Nova Gorica

2009/10 Nova KBM Branik

2010/11 Nova KBM Branik

2011/12 Nova KBM Branik

2012/13 Calcit Volleyball

2013/14 Calcit Volleyball

2014/15 Nova KBM Branik

2015/16 Nova KBM Branik

2016/17 Nova KBM Branik

2017/18 Nova KBM Branik

2018/19 Calcit Volley

2019/20 Nova KBM Branik

2020/21 ni bilo tekmovanja

2021/22 Calcit Volley

2022/23 Nova KBM Branik

2023/24 Nova KBM Branik

2024/25 Calcit Volley

2025/26 ? Vir: STA