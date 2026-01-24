Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Sportal

Sobota,
24. 1. 2026,
10.35

Osveženo pred

1 dan, 18 ur

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
odbojka Calcit Volley GEN-I Volley OTP Banka Branik 1 DOL

Sobota, 24. 1. 2026, 10.35

1 dan, 18 ur

1. DOL za ženske, 17. krog

Mariborčanke v pričakovanju Ankarančank, Novogoričanke gostijo Radovljičanke

Avtor:
Sportal

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
OTP banka Branik - Bielsko-Biala | Mariborčanke bodo novo zmago lovile proti Ankarančankam. | Foto Jure Banfi

Mariborčanke bodo novo zmago lovile proti Ankarančankam.

Foto: Jure Banfi

Prvi del državnega prvenstva za odbojkarice se počasi, a vztrajno bliža h koncu. Od tega odbojkarice loči še pet krogov. Vodilne Mariborčanke v 17. krogu gostijo Ankarančanke, druge Novogoričanke pričakujejo Radovljičanke, tretje Kamničanke bodo zmagoviti niz poskušale nadaljevati proti Koprčankam, na derbiju začelja pa bodo odbojkarice Formisa gostile Šempetranke.

Gen-i Volley
Sportal Za pokalno lovoriko Mariborčanke in Novogoričanke

1. DOL, ženske, 17. krog

  Sobota, 24. januar

Lestvica:

Preberite še:

CALCIT KAMNIK VIETOS NEUCHATEL UC
Sportal Kamničanke brez oddanega niza, Ankaran presenetil Novogoričanke
ACH Volley, liga prvakov
Sportal ACH Volley do prve zmage. V Tivoliju padel Mujanovićev Tours.
odbojka Calcit Volley GEN-I Volley OTP Banka Branik 1 DOL
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.