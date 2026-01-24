Mariborčanke v pričakovanju Ankarančank, Novogoričanke gostijo Radovljičanke

Prvi del državnega prvenstva za odbojkarice se počasi, a vztrajno bliža h koncu. Od tega odbojkarice loči še pet krogov. Vodilne Mariborčanke v 17. krogu gostijo Ankarančanke, druge Novogoričanke pričakujejo Radovljičanke, tretje Kamničanke bodo zmagoviti niz poskušale nadaljevati proti Koprčankam, na derbiju začelja pa bodo odbojkarice Formisa gostile Šempetranke.