Sobota, 24. 1. 2026, 10.35
1 dan, 18 ur
1. DOL za ženske, 17. krog
Mariborčanke v pričakovanju Ankarančank, Novogoričanke gostijo Radovljičanke
Prvi del državnega prvenstva za odbojkarice se počasi, a vztrajno bliža h koncu. Od tega odbojkarice loči še pet krogov. Vodilne Mariborčanke v 17. krogu gostijo Ankarančanke, druge Novogoričanke pričakujejo Radovljičanke, tretje Kamničanke bodo zmagoviti niz poskušale nadaljevati proti Koprčankam, na derbiju začelja pa bodo odbojkarice Formisa gostile Šempetranke.
1. DOL, ženske, 17. krogSobota, 24. januar
Lestvica:
