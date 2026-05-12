Mamica treh otrok izgubila 40 kilogramov: Končno sem postavila sebe na prvo mesto

Po tretjem porodu je tehtala 111 kilogramov, danes jih ima 71, a Doris Hajduković pravi, da največja sprememba ni številka na tehtnici, temveč občutek, da je končno ponovno našla samo sebe. 31-letna mamica treh fantov in diplomirana medicinska sestra se je z odvečnimi kilogrami borila praktično vse življenje. Poskusila je številne diete, doživela učinke joja, po težkem življenjskem obdobju pa popolnoma izgubila motivacijo za gibanje, zdravo prehrano in skrb zase. "Namesto sebe sem na prvo mesto vedno postavljala vse druge," iskreno pove. Prelomnica je prišla po tretjem porodu, ko so se pojavile še zdravstvene težave in utrujenost. Zaradi treh otrok in napornega vsakdana klasične vadbe zanjo niso bile izvedljive, zato se je odločila poskusiti s Fit akademijo. Danes ima 40 kilogramov manj, več energije, več samozavesti in popolnoma drugačen pogled nase. "Največja zmaga je, da sem sama sebi dokazala, česa sem zmožna," pravi. Njena zgodba je dokaz, da sprememba ni popolnost, ampak odločitev, da začneš – korak za korakom.

Foto: Osebni arhiv Spopadali ste se z odvečnimi kilogrami. Kaj je vplivalo na to?

Z odvečnimi kilogrami sem se borila praktično vse življenje. Večkrat mi je uspelo izgubiti po deset kilogramov, a so se kilogrami vedno znova vračali. Po tretjem porodu sem tehtala 111 kilogramov, danes pa jih imam 71.

So vas kilogrami kdaj omejevali tudi v vsakdanjem življenju?

Kljub kilogramom sem bila vedno precej aktivna. Rada sem hodila na sprehode, kot najstnica pa sem tudi uspešno trenirala rokomet. Po treh porodih pa so se začele pojavljati utrujenost, bolečine v hrbtu in druge zdravstvene težave.

Bila sem vedno bolj utrujena in brez prave energije. Moj življenjski slog je začel nihati – nekaj časa sem bila zelo disciplinirana pri prehrani in gibanju, potem pa sem spet posegala po hitri hrani in sladkarijah.

Kaj je bil glavni razlog, da ste se odločili za spremembo?

Predvsem zdravje. Odkrili so mi veliko intoleranc, strokovnjaki so mi priporočili prekinitveni post. Ker imam tri otroke, je bilo skoraj nemogoče obiskovati vadbe drugje, zato sem se odločila poskusiti s Fit akademijo. Velik vpliv pa je imela tudi prijateljica, saj sva se v program vpisali skupaj.

Ste pred Fit akademijo že preizkusili druge programe?

Poskusila sem veliko različnih diet, a skoraj vse so imele učinek joja. Med covidom sem sodelovala v nekem drugem programu in izgubila precej kilogramov, a sem jih po zelo tragičnem življenjskem dogodku obdobju dobila nazaj. Takrat me ni zanimalo ne gibanje ne prehrana. Zaradi kilogramov se nisem želela več fotografirati, saj si nisem bila všeč.

Kaj vam je bilo na začetku najtežje?

Največji izziv je bil jedilnik, predvsem zaradi vseh predpisanih prehranskih omejitev. Vadba mi ni predstavljala težave. Seveda so bile na začetku prisotne tudi bolečine v mišicah in druge začetne bolečine, ampak sem vztrajala.

Na začetku je bilo veliko dvoma, da mi bo res uspelo izgubiti kilograme.

Kaj vam je bilo pri Fit akademiji najbolj všeč oziroma kaj vas je najbolj pozitivno presenetilo?

Všeč mi je bilo to, da lahko vse opravim doma. Hkrati sem lahko z otroki in naredim trening. Jedilniki so odlični. Največ pa mi pomenita podpora skupnosti in odzivnost ekipe, tudi prek e-pošte.

Foto: Osebni arhiv Kako pomembni so bili jedilniki pri vaši spremembi?

Zelo pomembni, predvsem na začetku, ko sem še ugotavljala, kaj lahko jem in kakšne količine potrebujem. Skoraj bi lahko rekla, da sem bila poročena s kuhinjsko tehtnico, saj sem tehtala vse obroke. Kasneje pa vse skupaj postane rutina.

Ali ste si pred udeležbo postavili določene cilje? Katere?

Moj prvi cilj je bil priti pod 90 kilogramov. Kasneje sem si cilje postopoma še višala. Največji cilj je bila neka obleka v omari, ki sem jo nekoč nosila – danes jo spet lahko oblečem.

Želim si izgubiti še vsaj pet kilogramov in dodatno učvrstiti telo. Največja težava je zdaj odvečna koža, predvsem na rokah in trebuhu.

Katere spremembe ste najprej opazili?

Najprej sem opazila nasmeh na obrazu. Z več samozavesti oblečem tudi oprijeta oblačila. Daljši sprehodi niso več težava, imam pa tudi ogromno več energije kot prej.

Foto: Osebni arhiv Kako so se spremembe poznale v vsakdanu?

V službi sem lahko zamenjala celotno garderobo, kar mi je bilo v velik ponos. Doma so opazili, da imam veliko več energije – namesto poležavanja na kavču sem začela telovaditi, hoditi na sprehode, izlete in rolati z otroki.

Zelo sem ponosna nase, saj sem si dokazala, kako močna sem lahko. Z vztrajnostjo in disciplino sem si dokazala, da zmorem.

Ste s svojo zgodbo navdihnili še koga?

S prijateljico sva začeli skupaj in tudi ona je dosegla lep rezultat. V službi pa se je zaradi mene za Fit akademijo odločilo še nekaj sodelavk.

Kako ste se počutili ob koncu programa?

Kdo pa pravi, da sem ga končala (smeh, op. p.)? To je bil šele začetek. Program želim nadaljevati tudi v prihodnje, saj so treningi odlični. Pravzaprav že komaj čakam vsako novo Fit akademijo.

Obroke si še vedno večinoma pripravim vnaprej, predvsem malice za v službo. Treninge pa prilagajam svojemu urniku – včasih telovadim doma, drugič grem na sprehod ali tek. Pozimi sem veliko kombinirala tudi s tekalno stezo.

Kako danes gledate nase v primerjavi z obdobjem pred programom?

Danes je skrb zame končno na prvem mestu. Prej sem vedno skrbela za vse druge, sebe pa postavljala na zadnje mesto. Zdaj sem rekla: dovolj. Zdravje mora biti prioriteta – tudi zato, da bodo moji otroci imeli zdravo, energično in zadovoljno mamico.

Komu bi priporočili Fit akademijo?

Vsem – brez izgovorov. Program je primeren za vse generacije. Velikokrat so z mano telovadili tudi otroci, včasih smo celo skupaj zaplesali. Treningi so tako raznoliki, da res vsak najde nekaj zase.

Kaj bi sporočili nekomu, ki še okleva?

Naj ne okleva. Za ceno enega kosila lahko dobiš program, ki ti lahko spremeni življenje. Pot ni lahka, ampak ko vidiš svoje fotografije prej in potem, ko začutiš napredek in se naučiš zdravo živeti, ugotoviš, da zmoreš veliko več, kot si misliš. Veliko je v prehrani, veliko pa tudi v glavi – treba je samo narediti prvi korak.

