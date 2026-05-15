Cedevita Olimpija v Beogradu lovi polfinale

Cedevita Olimpija bo danes ob 19.00 znova stopila na parket legendarne Dvorane Aleksandra Nikolića, kjer se bo na odločilni tretji tekmi četrtfinalne serije s Crveno zvezdo udarila za preboj v polfinale lige ABA. Po zmagi Ljubljančanov na drugi tekmi v Stožicah je izid v seriji izenačen na 1:1, o potniku med najboljše štiri ekipe regionalnega tekmovanja pa bo tako odločal obračun v Beogradu. Zmagovalec te serije se bo v polfinalu pomeril s Partizanom.

Pred začetkom tretje tekme v Beogradu sta za nastop vprašljiva kapetan Jaka Blažič in DJ Stewart. V četrtek je celotna ekipa odpotovala v Beograd, kjer je moštvo pred petkovo večerno tekmo opravilo še dopoldanski trening.

Cedevita Olimpija bo skušala še tretjič v sezoni presenetiti Crveno zvezdo in si zagotoviti mesto med najboljšimi štirimi ekipami regionalnega tekmovanja.

Liga ABA, četrtfinale, tretja tekma

Petek, 15. maj:

Četrtfinale lige ABA Crvena zvezda (3) - Cedevita Olimpija (6) /1:1/

Dubaj (1) - Spartak Subotica (8) /2:0/

Partizan (2) - Bosna (7) /2:0/

Budućnost (4) - Cluj-Napoca (5) /2:1/ // – izid v zmagah; igrajo na dve zmagi

