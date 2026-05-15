Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Š. L.

Petek,
15. 5. 2026,
14.25

Osveženo pred

58 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
Crvena zvezda Cedevita Olimpija Cedevita Olimpija liga ABA liga ABA ABA

Petek, 15. 5. 2026, 14.25

58 minut

Liga ABA, četrtfinale, tretja tekma

Cedevita Olimpija v Beogradu lovi polfinale

Avtor:
Š. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
ABA: Cedevita Olimpija - Crvena zvezda | Cedevita Olimpija bo gostovala pri Crveni zvezdi. | Foto Aleš Fevžer

Cedevita Olimpija bo gostovala pri Crveni zvezdi.

Foto: Aleš Fevžer

Cedevita Olimpija bo danes ob 19.00 znova stopila na parket legendarne Dvorane Aleksandra Nikolića, kjer se bo na odločilni tretji tekmi četrtfinalne serije s Crveno zvezdo udarila za preboj v polfinale lige ABA. Po zmagi Ljubljančanov na drugi tekmi v Stožicah je izid v seriji izenačen na 1:1, o potniku med najboljše štiri ekipe regionalnega tekmovanja pa bo tako odločal obračun v Beogradu. Zmagovalec te serije se bo v polfinalu pomeril s Partizanom.

Cedevita Olimpija, Zvezdan Mitrović, DJ Stewart
Sportal Skrbi pred velikim gostovanjem v Beogradu

Pred začetkom tretje tekme v Beogradu sta za nastop vprašljiva kapetan Jaka Blažič in DJ Stewart. V četrtek je celotna ekipa odpotovala v Beograd, kjer je moštvo pred petkovo večerno tekmo opravilo še dopoldanski trening.

Cedevita Olimpija bo skušala še tretjič v sezoni presenetiti Crveno zvezdo in si zagotoviti mesto med najboljšimi štirimi ekipami regionalnega tekmovanja.

Liga ABA, četrtfinale, tretja tekma

Petek, 15. maj:

Četrtfinale lige ABA

Crvena zvezda (3) - Cedevita Olimpija (6) /1:1/
Dubaj (1) - Spartak Subotica (8) /2:0/
Partizan (2) - Bosna (7) /2:0/
Budućnost (4) - Cluj-Napoca (5)  /2:1/

// – izid v zmagah; igrajo na dve zmagi

Lestvici po drugem delu:

Najboljših osem:

Skupina za obstanek:

Perpesktiva Ilirija ECE Triglav
Sportal Perspektiva Ilirija vendarle upravičila vlogo favorita
Stožice navijači Cedevita Olimpija
Sportal Navijači Zvezde niso mogli verjeti svojim očem. Mitrović: Ta pomoč je izrednega pomena.

Crvena zvezda Cedevita Olimpija Cedevita Olimpija liga ABA liga ABA ABA
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.