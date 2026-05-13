Liga OTP banka, četrtfinale, tretja in druga tekma
V Hali Tivoli za polfinalno vstopnico
V četrtfinalu lige OTP banka bo danes na sporedu tretje in odločilno srečanje med Ilirijo in Triglavom iz Kranja. Prvo tekmo je dobil Triglav, drugo pa ljubljanska zasedba. V nedeljo se bosta na drugi tekmi pomerila Cedevita Olimpija in Zlatorog Laško, Ljubljančani bodo imeli na voljo prvo zaključno žogo.
V polfinale sta se že zavihtela Krka, ki je z 2:0 v zmagah izločila Hopse, in Šenčur, ki je bil prav tako z 2:0 boljši od Heliosa.
Liga OTP banka, četrtfinale, tretja in druga tekma:
Sreda, 13. maj
Nedelja, 17. maj
Liga OTP banka, četrtfinale:
Zlatorog Laško - Cedevita Olimpija /0:1/
Šenčur GGD - Kansai Helios Domžale /2:0/
Krka : Hopsi Polzela /2:0/
Perspektiva Ilirija - Triglav Kranj /1:1/
/ / izid v zmagah; igrajo na dve zmagi