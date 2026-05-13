V Hali Tivoli za polfinalno vstopnico

V četrtfinalu lige OTP banka bo danes na sporedu tretje in odločilno srečanje med Ilirijo in Triglavom iz Kranja. Prvo tekmo je dobil Triglav, drugo pa ljubljanska zasedba. V nedeljo se bosta na drugi tekmi pomerila Cedevita Olimpija in Zlatorog Laško, Ljubljančani bodo imeli na voljo prvo zaključno žogo.