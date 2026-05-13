Navijači Zvezde niso mogli verjeti svojim očem. Mitrović: Ta pomoč je izrednega pomena.

Košarkarji Cedevite Olimpije so v torek v Stožicah ob izjemni vrnitvi po zaostanku z 21 točkami razlike v izjemni kulisi z 92:86 ugnali Crveno zvezdo in v boju za polfinale lige ABA izsilili odločilno tretjo tekmo. "Čestitke mojim igralcem, da se niso predali," je bil po zmagi zadovoljen strateg Cedevite Olimpije Zvezdan Mitrović.

Stožice so v torkovem večeru postregle s košarkarsko poslastico, ki ni pustila hladnega niti enega ljubitelja igre pod dvema obročema. "To je to, Partizan nas čaka," se je v drugi četrtini tekme, v katerem je Crvena zvezda vodila že z 21 točkami naskoka, slišalo iz ust navijačev Crvene zvezde. Ti so skupaj z ljubljanskimi navijači pripravili vrhunsko kuliso, ki je po dolgem času spomnila na zlate čase slovenske klubske košarke. In čeprav je marsikdo Olimpijo po začetnem zaostanku že videl na izhodnih vratih četrtfinala lige ABA, pa so Zmaji z izjemno vrnitvijo na kolena spravili evroligaša in se pred okoli 6.500 gledalci veselili velike zmage.

Preobrat iz –21

Navijači Zvezde so se morali tako po tekmi ugrizniti v jezik, o potniku v polfinale pa bo odločala tretja tekma, ki bo v petek (19.00) v Beogradu. Ljubljanska zasedba je predvsem v drugem polčasu navdušila z borbeno in agresivno igro, ki je na koncu prinesla preobrat. Čeprav je imela Zvezda odličen strelski večer, pa je Olimpija odgovorila na način, ki je prinesel veliki preobrat. O borbenosti in želji Ljubljančanov med drugim priča podatek o 16 napadalnih skokih.

V Stožicah se je zbral okoli 6.500 gledalcev. Foto: Aleš Fevžer

"Vedeli smo, da ne moremo tako slabo igrati vso tekmo, in verjeli smo, da nam bo uspelo vzpostaviti svoj ritem, predvsem v obrambi, ker so res zadevali vse. Potem smo zaigrali bolj čvrsto in je v napadu steklo. To je bilo najpomembneje. Oni so zadevali kot po tekočem traku, mi sploh nismo izkoristili naših malih prekrškov. Že do konca prvega polčasa smo znižali zaostanek, vedeli smo, da moramo iti korak za korakom, vso tekmo smo verjeli v zmago," je po zmagi dejal Aleksej Nikolić, ki ni bil pri metu (1/5 za 2, 1/8 za 3), a je ob jasni spodbudi in zaupanju trenerja ter soigralcev zadel trojko, ki je bila na koncu ena ključnih.

"Verjel sem, da bo ena žoga padla skozi obroč. Nisem želel odnehati, ni moglo iti slabše od tega, pomembno je, da nam je uspelo kot ekipi. Ko smo povedli, smo vedeli, da lahko tekmo pripeljemo v našo korist, oni pa so se malce ustrašili. Tudi ko je bilo videti, da smo že na robu prepada, smo se, kot že večkrat v tej sezoni, karakterno pobrali in uspelo nam je z zelo borbeno igro dobiti to tekmo," je bil zadovoljen Nikolić.

Zadovoljen je bil tudi D. J. Stewart, ki je dosegel 20 točk in bil ob Umoji Gibsonu glavno strelsko orožje domačih. "Hitro smo si nabrali zaostanek, a vsi vemo, da je v košarki hitro mogoč preobrat. Ostali smo skupaj, osredotočeni in na koncu nam je uspelo. Ta zmaga nam pomeni veliko, izpolnili smo cilj in ostajamo v igri za polfinale. Tudi med polčasom smo se pogovarjali, da moramo ostati skupaj kot ekipa," je recept za preobrat razkril Američan.

Aleksej Nikolić ni bil pri metu, za dve je metal 1/5, za tri 1/8. Edino trojko je zadel v enem izmed ključnih trenutkov tekme. Foto: Aleš Fevžer

Mitrović se je zahvalil navijačem

Predstavi svojih varovancev je po tekmi močno zaploskal tudi strateg Zvezdan Mitrović. "Lepo je, ko igraš v takšni atmosferi, na žalost takšnih priložnosti med sezono ni veliko, a to je tista pomoč, ki je izrednega pomena, ko zaostajaš z 21 točkami razlike. Hvala navijačem, da so nam pomagali. Čestitke mojim igralcem, da se niso predali, in tudi članom gostujoče ekipe za odlično partijo. Res lepa tekma," je dejal Črnogorec.

Tudi on je kot ključni trenutek preobrata izpostavil agresivnost in borbenost. "Tekmo smo začeli premehko, imeli veliko zgrešenih metov v preveliki želji. Na ta način so oni lahko igrali hitro, atletsko, mi se tako ne moremo kosati. Zato smo umirili igro, želeli smo igrati bolj čvrsto in trdo, na koncu smo imeli 16 skokov v napadu, kar priča o našem odnosu. To je energija, za katero sem se zahvalil košarkarjem, od katerih je vsak prispeval svoj delež. Le tako se lahko dobi ekipo, ki je na ravni končnice evrolige," je še povedal Mitrović.

Mitrović je pred tekmo prejel priznanje za najboljšega trenerja rednega dela lige ABA. Foto: Aleš Fevžer

V petek v Beogradu

Ljubljančane zdaj čaka še ena pot v Beograd, kjer bo v petek na sporedu odločilno dejanje četrtfinalne serije. Zmagovalec se bo v polfinalu na dve zmagi pomeril s Partizanom. Zagotovo gremo na presenečenje, že na prvi tekmi v Beogradu smo videli, da lahko igramo z njimi, kar se je pokazalo tudi na tej tekmi. Zdaj nas čaka še ena velika priložnost, v kateri mislim, da moramo predvsem uživati, da se lahko kosamo z evroligašem, in poskusimo prekrižati njihove načrte," je odločen Nikolić.

"V tretjo tekmo bomo krenili borbeno in z veliko mirnosti, da vemo, kaj si želimo. Po mojem mnenju je pritisk na njihovi strani, čeprav ima ekipa ogromno izkušenj. Videli ste, kako so danes prevladali v 15 minutah. Nismo bili panični, odigrali smo točko za točko in se počasi vrnili v igro, nato pa prelomili tekmo. Mirnost in čvrstost, to je recept. Pričakujemo agresivno igro, nihče ne more pričakovati presenečenj, vemo, kaj nas čaka, danes smo izkoristili njihov slab trenutek," je dodal Mitrović.

Saša Obradović Foto: Aleš Fevžer Po tekmi v Stožicah je bil kratek in jedrnat v komentarju strateg Zvezde Saša Obradović. "Zaslužena zmaga Cedevite Olimpije. V prvem polčasu smo bili odlični, drugega smo začeli mlačno, česar si glede na igro in nasprotnika ne bi smeli dovoliti. Morda je bilo odločilnih tistih 16 skokov v napadu, kar se v končnici ne bi smelo zgoditi. Zaslužena zmaga, gremo v tretjo tekmo. Vemo, kaj moramo storiti," je bil jasen Obradović.

