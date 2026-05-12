Naj planinska pot 2026: z glasom za varnejše poti v gorah

Akcija Naj planinska pot poteka že deveto leto in znova združuje vse, ki jim je mar za varne, urejene in dostopne planinske poti. S svojim glasom se ji pridružite tudi vi.

Gre za pobudo Zavarovalnice Triglav in Planinske zveze Slovenije, ki opozarja na pomen planinske infrastrukture in v ospredje postavlja nepogrešljivo delo markacistov – požrtvovalnih prostovoljcev, ki v zahtevnih razmerah skrbijo, da so poti v gorah varne in označene.

Letos lahko glasujete do 7. junija 2026 za eno od naslednjih poti, ki zaradi erozije, podorov, dotrajanih varoval ali zahtevnih razmer potrebujejo obnovo:

Bovec–Rombon–Kluže (PD Bovec)

Zadnja Trenta–Bavški Grintavec (PD Jesenice)

z Jezerskega čez Rudijevo vertikalo na Veliko Koroško Babo (PD Kranj)

Logarska dolina–Krofička (PD Solčava)

Suhadolnik–Kokrško sedlo (PD Kamnik)

Oddajte svoj glas za Naj planinsko pot 2026.

Planinsko društvo, ki skrbi za pot, izglasovano za naj planinsko pot 2026, bo prejelo sredstva za obnovo, ki jih bo prispevala Zavarovalnica Triglav. Obnovo bodo izvedli markacisti, pri zahtevnejših delih pa jim bo s tehnično oziroma interventno skupino pomagala Planinska zveza Slovenije. Razglasitev zmagovalne poti bo na dnevu slovenskih planincev, 13. junija 2026, pri Ruški koči na Arehu.

Foto: Lovro Vršnik

Do danes so bile v okviru akcije Naj planinska pot obnovljene planinske poti po vsej Sloveniji, od visokogorskih in zelo zahtevnih vzponov, kjer je bila potrebna tudi intervencija s helikopterjem, do priljubljenih dolinskih in krožnih poti, ki jih vsako leto prehodi več tisoč obiskovalcev.

Z glasovanjem lahko tudi vi prispevate k temu, da bodo poti v gorah varnejše – za vse nas in za prihodnje generacije.

Foto: Zavarovalnica Triglav

Naročnik oglasne vsebine je Zavarovalnica Triglav.