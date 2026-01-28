150 evrov globe in še 16 evrov za tedensko vinjeto. Toliko je moral za kršitev vožnje po avtocesti brez veljavne vinjete odšteti naš sogovornik. Spada med tiste, ki so si ukrep podaljšanja letne vinjete za štiri mesece razlagali narobe. Na Darsu pojasnjujejo, da takšnih voznikov ni veliko, saj se število izdanih plačilnih nalogov zaradi ukrepa podaljšanja letne e-vinjet ni bistveno povečalo. Številni vozniki so si vinjeto omislili v zadnjih dneh novembra, ko je bilo dnevno prodanih več kot tri tisoč vinjet, na prvi decembrski dan, ko je morala biti vinjeta veljavna, da se je potem njena veljavnost avtomatsko podaljšala za štiri mesece, pa je bilo prodanih 4.542 vinjet. Za primerjavo, po tem datumu je prodaja padla na okoli 900 prodanih letnih vinjet dnevno.

3. novembra 2025 je DZ sprejel interventni zakon o podaljšanju veljavnosti letnih vinjet za štiri mesece. Zaradi nejasnosti je sprememba pri nekaterih voznikih povzročila zmedo. Eden izmed teh je naš sogovornik, ki si je narobe razlagal, do kdaj je veljavna njegova vinjeta. To ga je stalo 166 evrov. Dars mu je izdal 150 evrov globe za vožnjo brez e-vinjete po avtocesti, še 16 evrov pa je moral plačati za tedensko vinjeto.

Ko je tedenska vinjeta plačana, pomeni, da je uporabnik cestnino plačal za sedem dni od dneva prekrška. V tem času Dars vozniku, ki uporablja avtocesto, praviloma novega naloga ne izda. "Ko teh sedem dni poteče in vinjeta še vedno ni kupljena, pa se ob ugotovitvi prekrška izda nov plačilni nalog in nov račun za e-vinjeto," pojasnjujejo na Darsu.

Število prekrškarjev se ni bistveno spremenilo

Število plačilnih nalogov se zaradi ukrepa podaljšanja letne vinjete glede na podatke, ki so nam jih posredovali z Darsa, ni povečalo. Od 2. 12. 2025, ko je ukrep začel veljati, do 21. 1. 2026 je Dars izdal 9.067 plačilnih nalogov. Leto pred tem so v enakem obdobju ujeli 9.530 prekrškarjev, dve leti prej pa so kaznovali 10.130 voznikov.

Prodaja vinjet pred uveljavitvijo ukrepa poskočila

Pomembno je vedeti, da se je veljavnost tistih letnih vinjet, ki so bile 1. 12. 2025 še veljavne, podaljšala za štiri mesece. Če pa vinjeta 1. 12. 2025 ni bila več veljavna, ta ugodnost ne velja. Vozniki, katerim je vinjeta potekla pred 1. 12. 2025 ali ravno na ta dan, so morali kupiti novo, če so želeli, da se njena veljavnost samodejno podaljša za štiri mesece.

Po podatkih Darsa je bilo v zadnjih dneh novembra 2025 prodanih še enkrat toliko vinjet kot v enakem obdobju leta 2024. Na prvi decembrski dan je prodaja najbolj opazno poskočila. Prodanih je bilo 4.542 letnih vinjet, kar je precej več kot po tem datumu, ko se je številka gibala med 800 in 900 prodanih vinjet. Kot pravijo na Darsu, se je zaradi ukrepa podaljšanja veljavnosti vinjet zgodil delni premik nakupa.

V spodnjem grafu si lahko ogledate podatke o številu prodanih letnih vinjet od 27. 11. do 4. 12. 2025.