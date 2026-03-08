Sredi tega meseca naj bi stekel promet po novi cevi avtocestnega predora Karavanke. Trenutno poteka testiranje vgrajenih sistemov ter pridobivanje vseh potrebnih dovoljenj za predajo objekta v promet. Izvajajo se preizkusi požarnih in hidrantnih sistemov, prometne opreme ter usposabljanje operaterjev, so za STA pojasnili na Darsu.

Kot so napovedali na Darsu, je otvoritvena slovesnost predvidena v sredini marca, dan po njej pa bo po novi cevi stekel promet. Takoj po preusmeritvi vsega prometa v vzhodno cev predora Karavanke se bo začela sanacija stare cevi, in sicer na slovenski in avstrijski strani. Obe cevi bosta v polni uporabi v letu 2029.

Dars je konec lanskega leta za sanacijo zahodne cevi avtocestnega predora Karavanke in pripadajoče infrastrukture izbral konzorcij družb Kolektor CPG, Gorenjska gradbena družba in Kolektor Koling. Ponudbena cena brez DDV je znašala 82,5 milijona evrov.

Gradnja nove, vzhodne predorske cevi je medtem brez DDV stala skoraj 115 milijonov evrov. Osnovna pogodbena cena, sklenjena s turškim gradbenim podjetjem Cengiz Insaat, je znašala 98,5 milijona evrov. S tretjim aneksom, ki so ga zaradi podražitve materialov, energentov in gradbene mehanizacije sklenili konec leta 2023, se je cena zvišala na 106 milijonov evrov, kasneje pa še za 8,9 milijona evrov.

Gradnja 3546 metrov dolgega slovenskega dela druge predorske cevi se je zaradi zapletov pri izbiri izvajalca začela avgusta 2020. Na avstrijski strani so že septembra 2021 izkopali svoj 4402 metra dolg del predora do slovenske meje, preboj pa je bil šele marca 2024. Preboju je sledilo dokončanje vseh izkopnih in betonskih del, izvedba portalne stavbe pred vhodom v predor in montaža elektrostrojne opreme.