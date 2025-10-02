Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

R. K., STA

2. 10. 2025,
17.03

Četrtek, 2. 10. 2025, 17.03

1 ura, 12 minut

Cestnina za predor Karavanke leta 2026 dražja za 20 centov

R. K., STA

predor Karavanke | Na račun dviga cestnine za Karavanke bo Dars v letu 2026 beležil okoli 317 tisoč evrov dodatnih cestninskih prihodkov. | Foto STA

Na račun dviga cestnine za Karavanke bo Dars v letu 2026 beležil okoli 317 tisoč evrov dodatnih cestninskih prihodkov.

Foto: STA

Z novim letom se bo cestnina za uporabo predora Karavanke za vozila z največjo dovoljeno maso 3,5 tone podražila z zdajšnjih 8,80 na devet evrov, so po današnji seji sporočili z vlade.

Za vozila cestninskega razreda R1 (vozila, katerih največja dovoljena masa ne presega 3,5 tone) se bo vrednost neprenosljive točkovne karte zvišala z letošnjih 39,40 na 40,40 evra z DDV, izhaja iz uredbe, ki jo je danes sprejela vlada.

Višina cestnine za predor Karavanke za cestninski razred R1 se glede na sklep meddržavne komisije za cestni predor Karavanke enkrat letno uskladi z rastjo cen življenjskih potrebščin v predhodnem letu, in sicer se upošteva srednjo vrednost harmoniziranega indeksa cen življenjskih potrebščin za območje Slovenije in Avstrije, kot ga izračunava evropski statistični urad Eurostat.

Določanje višine cestnine za uporabo cestnega predora Karavanke za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3,5 tone, pa ni v pristojnosti meddržavne komisije, ampak jo državi pogodbenici določata samostojno.

Na račun dviga cestnine za Karavanke bo Dars v letu 2026 beležil okoli 317 tisoč evrov dodatnih cestninskih prihodkov.

